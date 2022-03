Toponímia en guerra: per què «Liberation» escriurà «Kyiv» i no «Kíev»?

Altres notícies que et poden interessar

Laafecta fins i tot la nomenclatura de les ciutats del país. En els últims dies mitjans com la cadena britànica BBC o el diari francès Liberation han canviat la forma d'escriure el nom de la capital ucraïnesa,. En lloc d'aquest topònim, ara l'escriuen com a, per emprar la denominació en ucraïnès i no la que té origen rus.El mateix govern del país envaït va iniciar fa anys la campanya "Kyiv, no Kiev", i des del 1995 reconeix com a oficial aquest nom, al costat de l'altre, per expandir la cultura en ucraïnès i fer front al que considerenSota el títol "Es va acabar Kíev, Liberation escriurà Kyiv", el periòdic francès publica un article en el qual remarca que "a pesar que l'audiència està acostumada a Kíev, les raons polítiques s'imposen".​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor