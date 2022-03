Ucraïna tensiona el govern espanyol: Podem carrega contra l'enviament directe d'armes

Altres notícies que et poden interessar

El president del govern espanyol,, ha comparegut aquest dimecres alper informar sobre la resposta adavant l'invasió militar d'. Ho ha fet amb un discurs molt contundent contra, a qui ha acusat de ser una "amenaça directa" a la "integritat territorial de les nacions" europees. En clau comunitària, ha defensat la duresa de les sancions contra Rússia, així com també l'entrega de material defensiu i ofensiu a Ucraïna per combatre contra els invasors. En aquest sentit, la compareixença ha servit per fer un anunci: Espanya enviarà armes de manera directa al país liderat per. També ha destacat que el "no a la guerra" del 2004 contra Iraq és ara el "no a la guerra contra Putin", i ha avançat que demanarà incloure Rússia a la llista de, portaveu d'Unides Podem al Congrés, ha coincidit amb bona part de la intervenció del president del govern espanyol, del qual el seu partit en forma part, però ha evidenciat les diferències existents. Especialment quanque suposa, segons ell, enviar armes directament a Ucraïna. "No és eficaç per acabar amb el conflicte. Molts militars ens han dit en privat que armar població civil contra un exèrcit professional no canviarà la correlació de forces", ha apuntat Echenique, que ha pronosticat que el conflicte només acabarà amb un acord de pau o amb una intervenció de l'liderada pels Estats Units. "Nosaltres apostem per les vies pacífiques i diplomàtiques", ha remarcat el dirigent d'Unides Podem. En el torn de rèplica, el líder del PSOE ha justificat la mesura. Hem de contribuir entre tots a la desescalada, però també a ajudar a una població que no té capacitat per defensar-se", ha assegurat, amb to conciliador.Pel que fa a les sancions econòmiques, Sánchez ha admès que hi haurà conseqüències dures per a l'economia espanyola, ja sigui per les importacions de matèria primera, un fre en l'arribada de turistes russos o bé per l'afectació en l'energia. "El subministrament està, però hi haurà impacte en l'economia europea", ha ressaltat el president del govern espanyol, que ha pronosticat "menys inversions" i unadel creixement econòmic. "Europa està en l'obligació deel que els ucraïnesos estan pagant amb les seves vides. No respondre tindria un cost encara més alt", ha apuntat sobre Putin, a qui s'ha dirigit reiteradament com un dirigent que té la capacitat de produir. Les unitats de dissuassió estan en alerta. El conflicte, ha dit, comportarà una "crisi llarga", i ha apuntat que cal reduir les "dependències" que té Europa de les matèries primeres russes.Entre les mesures que ha citat Sánchez, ern destaca la pròrroga de bona part de les mesures destinades a pal·liar l'increment del preu de l'energia, que es portaran a ladel 13 de març. El debat ja s'ha produït amb l'absència de, líder sortint del PP, que ja no ha assistit al ple del Congrés. L'ha substituït, portaveu parlamentària del partit. "La pau no es preserva només amb la voluntat. El mal existeix, i els enemics de la llibertat i de la civilització existeixen", ha apuntat Gamarra en l'inici de la seva intervenció, durant la qual ha indicat que sense seguretat no es pot preservar l'estat del benestar. També ha anunciat que estarien "al costat" del govern espanyol, però ha aprofitat per criticar que l'aportació estatal -segons ella- ha estat escassa en direcció a la resistència ucraïnesa.Segons el líder del, en una era en què cal fer front a la pandèmia i a les desigualtats a través del, semblava "impensable" veurea Europa. "Per això hem de ser contundents en la resposta. Està en joc la fortalesa i els principis de la UE", ha diagnosticat Sánchez. "La guerra és un intent brutal de frenar l'espai europeu, basat en valors oposats a l'autoritarisme que ell representa", ha continuat el màxim dirigent estatal, que ha acusat el president rus de fer servir "l'únic llenguatge que entén, el de la guerra". Fa set dies que duren les"Putin no accepta la consolidació global de la(UE), no vol que s'enforteixi, no creu en la democràcia i per això ataca. El president rus ha intentat desestabilitzar, però s'ha trobat amb una Europa més unida i més determinada que mai", ha apuntat Sánchez, que ha apuntat l'autòcrata rus ha protagonitzat una "voladura" dels canals diplomàtics per tal deal continent, fet que suposa una "amenaça". "Putin vol fer-nos tornar a un esquema de seguretat conforme als seus interessos", ha insistit, al mateix temps que ha recordat els conflictes territorials a Geòrgia i l'annexió de, així com també les amenaces a països de la UE que no són de la OTAN com ara Suècia o Finlàndia , que tenen frontera amb russa.Sánchez ha fet una defensa del multilateralisme, i ha indicat que l'autòcrata rus tem Europa perquè "tem la democràcia". "Per això vol acabar amb la construcció d'una Europa forta i poderosa en el context geopolític global. La lluita a Ucraïna enfronta les democràcies liberals amb l'autoritarisme de qui no respecta els drets humans de la seva població", ha apuntat el president espanyol, que ha recordat la "persecució" a la "dissidència" perdel seu líder. "Aquesta guerra condemna Rússia a la pobresa i a l'ostracisme", ha ressaltat."La invasió està sent cruel i premeditada, sense cap esdeveniment que la justifiqués. Les promeses de Putin tenien nul valor, i els seus arguments són fal·laços. Ens porten a les al·lucinacions històriques que crèiem sepultades al nostre continent", ha apuntat Sánchez, que ha lamentat laa Ucraïna. Ha estat en aquest moment quan els diputats s'han posat dempeus per aplaudir dempeus l'ambaixador a Espanya del país agredit, que s'ha posat la mà al pit en senyal d'agraïment. El líder del PSOE va estar en contacte telefònic amb Zelenski aquest diumenge.​​​​​

