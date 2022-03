L'Estat permetrà a Barcelona i Madrid cobrar als vehicles per entrar al nucli urbà

Frenar la congestió i aturar la contaminació dels principals nuclis urbans de l'estat espanyol. Per a aconseguir-ho, l'estat espanyol prepara una nova normativa queSegons l'avantprojecte de llei de mobilitat sostenible al que han tingut accés El País i El Periódico, i que ha estat aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres, contempla només la possibilitat que els ajuntaments tinguin aquest poder per aplicar una taxa. En cap cas hi ha concreció de preus o de vehicles afectats.La futura normativa, que encara ha de passar per l'aval de les majories de les càmeres del Congrés i del Senat, no només permetria instaurar aquesta taxa a les principals ciutats sinó que, segons el text presentat en l'avantprojecte de llei, podria ser aplicable per part de qualsevol consistori que se situï en les denominades zones de baixes emissions.i, per tant, pot ser gravat., que ja ha patit diversos canvis de calendari. La Generalitat va obrir la porta aquest febrer a flexibilitzar la seva entrada en vigor del 2023, el 2024 o 2025. La consellera d’Acció Climàtica,, va expressar el passat 23 de febrer la voluntat d'arribar a un "consens de país" per millorar la qualitat de l’aire a Catalunya a la tercera Cimera de la Qualitat de l’Aire que es farà el pròxim 18 de març.Així doncs, el calendari previst perquè els municipis de més de 50.000 habitants posessin en marxa les limitacions a la circulació de vehicles de motor l'any 2023 podria quedar ajornat fins més endavant. "El calendari l'hem de fer entre tots", va assegurar Jordà qui ha posat l'èmfasi en "posar dates per arribar a complir amb els objectius establerts". En tot cas, eés una possibilitat futura en el marc de la nova llei, en el supòsit que s'aprovés.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor