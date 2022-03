Borrell respon a la polèmica: «No gasto ni un minut en pensar en Puigdemont»

Altres notícies que et poden interessar

Les declaracions de l'alt representant de la Unió Europea en Afers Exteriors,, segueixen portant cua. En una roda de premsa celebrada dilluns des de Brussel·les, va fer aquesta valoració sobre el líder ucraïnès: "Gràcies a Déu, no és un d'aquells líders que fuig amagant-se en un cotxe". Aquesta frase, que es pot interpretar com un missatge implícit dirigit a Carles Puigdemont, va ser resposta pel mateix líder de Junts, que va carregar contra Borrell "i les seves prioritats". La resposta de Puigdemont va arribar al cap d'unes hores a través d'un fil de tuits molt crític contra Borrell i que també repassa els esdeveniments de la tardor del referèndum. "Borrell sap que jo no he estat mai en cap maleter". Tres dies després, Borrell ha decidit posar fil a l'agulla sobre les seves pròpies declaracions.En una entrevista a la Cadena SER, l'alt responsable de la diplomàcia europea ha volgut deixar clar que "no gasta ni un minut del seu temps en pensar en Puigdemont" i que les seves declaracions es referien a. L'expresident ucraïnès va marxar del país en cotxe quan va esclatar la revolta del Maidan. A més, Borrell ha volgut carregar contra les crítiques dels independentistes perquè les considera exemple d'una "falta de cultura geopolítica" i del "provincianisme amb el qual alguns es miren la vida". "Li asseguro que en aquests moments, els que estem 15 hores diàries penjats del telèfon amb mig món fent front a una guerra, l'última cosa que ens passa pel cap és Puigdemont", ha insistit, molest amb els esdeveniments dels últims dies.L'alt responsable de la diplomàcia europea va rebre fortes crítiques per part de l'independentisme, però també una resposta del Govern de la Generalitat. "Hi ha una guerra oberta a Europa i Borrell té temps per fer bromes internes que només li fan gràcia a ell i que busquen ofendre milers de catalanes, com ja ha fet en altres ocasions. El Govern no es pronunciarà sobre Zelenski, però l'alt representant de la UE. Les seves paraules el desqualifiquen i fan avergonyir", va ressaltar la portaveu de l'executiu,"No tenia cap dubte que l'atac de l'estat espanyol contra els catalans que vam celebrar el referèndum d'independència l'1 d’octubre de 2017 de manera pacífica era propi d'un estat autoritari. Sembla que algú lamenta que a Barcelona. Això és molt seriós", va insistir Puigdemont dilluns a la tarda, moment en què va recordar que la seva posició aquella tardor va ser la d'evitar qualsevol conflicte al carrer que comportés, circumstància que li ha valgut crítiques per part de l'independentisme, com continua passant aquests dies a les xarxes."Alguns mitjans diran que vaig anar de Catalunya fins a l'aeroport de Marsella dins del maleter del cotxe de la meva dona. Això és ridícul", indicava Puigdemont en un llibre publicat el setembre del 2018. Quins detalls més aportava l'expresident de lai líder de? "La meva dona no va tocar el seu cotxe per res i jo no m'he ficat mai en cap maleter. Em vaig asseure al cotxe i vaig viatjar per França amb tota normalitat, fins arribar a Bèlgica. Tampoc vaig agafar cap avió a Marsella, com es va insinuar. És increïble que la gent s'inventi coses així; això demostra el nivell de degradació de la premsa a Espanya", ressaltava Puigdemont en aquell volum, on detalla que va passar per França, després per Luxemburg i, des d'aquí, va entrar a​​​​​

