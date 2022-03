Jasikevicius es posiciona sobre la guerra d'Ucraïna: «Espanya ha de ser més agressiva»

Altres notícies que et poden interessar

L'entrenador de bàsquet del Futbol Club Barcelona,, no té pèls a la llengua i després d'una setmana de mantenir un perfil baix, ha decidit dir la seva sobre la guerra d'Ucraïna. El lituà, després de la victòria del Barça contra elen el partit que es va celebrar ahir a la nit al Palau Blaugrana, ha reclamat que la guerra "ha de finalitzar" el més aviat possible i ha volgut recordar a tota la ciutadania de l'Estat queha alarmat Jasikevicius, que ha explicat com des de fa una setmana estan molt pendents des de la seva família fins l'equip tècnic de bàsquet del Barça en seguir les notícies del conflicte entre Rússia i Ucraïna. "Espanya s'ha de prendre (la guerra a Ucraïna) una mica més de debò. Això ha d'acabar perquè no sabem fins on pot anar aquest senyor (Putin), ha lamentat l'entrenador blaugrana.Ell mateix ha assenyalat que cal ajudar la població ucraïnesa "com calgui" i ha assenyalat que "si cal deixar el bàsquet en un segon pla", s'ha de fer.si han caigut altres grans ciutats. Això és la preocupació de tot el món", ha explicat en roda de premsa.I ha justificat per què aquest cop si que ha parlat sobre un fet que no té res a veure amb el bàsquet: "Odio parlar de política, però això no és política, és una guerra. Espanya ha de ser més agressiva amb el conflicte".​​​​​

