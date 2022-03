Maravilloso. Le están preguntando justo ahora por ello en televisión. Abajo en la página de la izquierda, la foto. pic.twitter.com/oX0GVmedsh — Javi Gómez (@javigomezTV) March 1, 2022

L'equip de campanya electoral de la líder de la ultradreta francesa. Els pamflets, que ja s'havien imprès i començat a distribuir per tot el territori en el marc de la campanya per a la presidència de França, marcaven perfil amb la bona relació entre Le Pen i Putin. Ara, amb l'esclat de la guerra a Ucraïna, la imatge se li ha girat en contra. El diari Libération ha informat de la intenció de la destrucció de tots aquests críptics perquè l'aparició de la fotografiaper a ella.Segons el mitjà francès, des de la direcció de la campanya destruiran els pamfletsTot i això, la fotografia i el pamflet es poden seguir veient en l'edició digital del partit d'ultradreta i de la campanya de Le Pen. La imatge es va fer el 2017, quan la política va viatjar a Rússia, a saludar-se amb Putin a Moscou, en la seva gira per reunir-se amb diferents líders europeus d'ultadreta, comLe Pen, entrevistada ahir a la nit a la cadena francesa BFM TV,La ultradretana, a més, va aconseguir els avals per a presentar-se a les presidencials de manera "in extremis": se'n necessiten 500 i ella en va sumar 503, per darrera del nou líder extremista, Éric Zemmour.​​​​​

