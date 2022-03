«Vius pendent que els que estan a Ucraïna et diguin que estan bé»

Crítiques a Putin i prec als russos

L'Oleksandra, a la seva botiga de Granollers. Foto: Jaume Ventura Busquets

L'fa 22 anys que viu a Granollers. És originària de la ciutat ucraïnesa d', molt pròxima Txernòbil i un dels punts on es concentren els combats després de la invasió russa d'Ucraïna. Fa de modista i té el taller L'Agulla d'Or, al carrer Girona, que aquests dies s'ha convertit en el punt des d'on s'ha recollit l'ajuda que la comunitat vol enviar als seus familiars i amics.En conversa amb VOTV aquest dilluns, reconeix estar "" per la situació que estan vivint. ". No sabem què els hi passa, no hi podem parlar tant com ens agradaria, i això et deixa", explica mentre va fent pauses per contenir l'emoció. "Tinc un germà lluitant, em truca quan pot. I la meva mare, per no posar-me nerviosa, em diu que estan bé", explica. "És impossible de creure,"."Tinc una botiga que arregla roba, però ara estem intentant arreglar Ucraïna", resumeix. I recorda quan va començar tot: "El dia 23 ja no em trobava bé. Em vaig despertar de matinada, sense son, i no parava de donar voltes. Em van començar a entrar missatges de la meva millor amiga, que viu a Kíev, dient que".L'Oleksandra, fins i tot, diu que: "Mentalment estem amb els nostres amics, però et sents culpable per no estar allà.", assegura. "Vesteixo del tot de negre perquè no ni tinc ganes de res, ni de menjar ni de dormir".Per l'Oleksandra, el culpable de la situació té noms i cognoms:. "No ens ho esperàvem. Pensàvem que, tot i la seva ràbia i prepotència, tenia algun punt d'humanitat. Però la realitat és quedels russos cap als ucraïnesos", reflexiona. "Però, per què aquest odi? Nosaltres estem bé a la nostra terra. L'estimem, la cultivem i", adverteix.I compara el president rus amb el seu dirigent, Volodímir Zelenski, a qui defensa cegament: "No n'hi ha cap com el nostre. Lluita cada dia i tranquil·litza la gent. Putin, en canvi, passarà a la història com el més odiat a tot el món".Això sí, també fa un prec i una crítica als seus veïns: ". S'han de treure la bena dels ulls, s'han d'aixecar! Li han de preguntar a Putin què està fent i per què està matant també els fills de les mares russes. Però estan callats, tenen por de tot. Quants anys porten així?", es pregunta, desesperada.L'Oleksandra va arribar aa l'octubre farà 22 anys. Ho va fer com a monitora de nens, i des de l'any 1994 porten els més petits dos cops l'any. Li van proposar una feina, i ha fet arrels. "Catalunya és un lloc meravellós, no tinc més que bones paraules per com m'ha tractat tothom i per l'ajuda que ens estan donant. És emocionant", relata.De fet, aquests dies estan acabant de parlar com distribueixen l'ajuda que estan rebent. De moment, han de trobar un local més gran on guardar-ho tot. Busquen, sobretot, medicines, llaunes, menjar en pols i, en general, productes que es puguin transportar i guardar bé i no es trenquin amb facilitat".​​​​​

