Rússia ataca amb paracaigudistes la segona ciutat d'Ucraïna

Desplegament de paracaigudistes a la segona ciutat d', i operació especial a la zona delper afermar la posició de l'exèrcit rus. Aquests són els últims moviments deen l'ofensiva militar contra el país veí, que encara resisteix després d'una nova jornada d'atacs en múltiples places. L'arribada dels paracaigudistes a Khàrkiv es produeix l'endemà d'un atac contra la seu del govern regional, una de les escenes més impactants del conflicte. L'ofensiva de l'exèrcit rus en el setè dia de la guerra se centra en les principals ciutats ucraïneses. El bombardeig a Khàrkiv és només un dels atacs amb més força avisats pel Kremlin: la ciutat desegueix completament assetjada;ha estat bombardejada, amb quatre víctimes mortals -entre elles un nen-, en un dels seus barris residencials. Putin es va comprometre amb Macron que no atacaria la població civil.En paral·lel, el president dels Estats Units,, ha aprofitat el discurs en el debat sobre l'estat de la nació per amenaçar els oligarques russos per haver "birlat milers de milions" al seu país. Des dels EUA també s'ha posicionat la multinacional, el gegant tecnològic dirigit perUna setmana després de l'inici del conflicte, l'empresa ha decidit paral·litzar totes les seves vendes de productes a Rússia per la gravetat de la situació. La App Store tampoc permetrà descarregar cap de les aplicacions de Russia Today ni Sputnik. Tot i que es preveuen reunions de les delegacions negociadores, les accions militars no s'aturen.va iniciar ahir un atac "d'alta precisió" contra Kíev , i per això, va demanar als ciutadans de la capital que fugin immediatament. Segons el ministeri de Defensa de, l'atac es va produir contra instal·lacions de laper prevenir d'"atacs de propaganda" contra Rússia i per evitar ciberatacs que s'haurien proferit des del país envaït. Un comboi rus encara es manté a prop de 60 quilòmetres de la capital ucraïnesa mentre els bombardejos es multiplicaven a Khàrkiv.La primera estructura atacada va ser lade Kíev, tot i que finalment qui ha rebut l'impacte ha estat un edifici del darrere. Es desconeix quin era l'objectiu rus, tot i que diversos mitjans locals apunten que leshan deixat d'emetre, sense especificar si ha estat a causa de l'atac rus. El resultat han estat cinc morts, segons han indicat fons oficials a l'agència France Presse.Tot plegat el mateix dia que el ministre de Defensa d'Ucraïna,, va denunciarde l'contra ciutats ucraïneses, alhora que va remarcar que els ocupants russos "són". Per altra banda, a les portes d'unaentre delegacions dels dos governs que s'hauria de produir aquest mateix dimecres, tal com ha avançat Nexta TV. La primera jornada de negociacions no va deixar cap acord, aquest dilluns.El president d'Ucraïna, Volodímirdesprés del bombardeig "brutal" a la segona ciutat del país. En un nou vídeo -format habitual de comunicació del president ucraïnès-, el líder governamental vade nouper aïllar el règim de Putin i va reclamar aturar les compres de productes energètics com el gas o el petroli. Va ser el mateix dia que va demanar a les autoritats europees que estiguessin al costat d'Ucraïna.​​​​​

