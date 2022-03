La policia russa atura Manel Alías minuts abans d'un directe

Altres notícies que et poden interessar

Ensurt de. El periodista ha estat aturat per la policia del país minuts abans d'una connexió al Més 324. Ell mateix ho ha explicat durant la seva intervenció al programa presentat per, assegurant que tot fa pensar que la situació "no anirà a més". De fet, durant la connexió la policia ha marxat i només ha pres declaració al càmera que acompanya Alías.Alías ha detallat que els agents estan desplegats perquè, per les mesures, els bars tanquen a les 23 hores. La diferència horària amb la ciutat deés de dues hores i, per tant, el moment del tancament era molt proper. "El tenim a tres o quatre metres, esperem que no aparegui en pantalla", ha fet broma Alías sobre l'agent policial rus.Tal com relata l'enviat dea Rússia, els agents l'han sentit parlar en una llengua que "no entenien" sobre la guerra i la situació ali han decidit prendre-li declaració. "Situacions surrealistes que no aniran a més", ha exposat amb cert to irònic Alías. El periodista havia estat a la zona del Donbass i ara ha explicat que ja fa camí cap a​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor