Declarades culpables d'assassinat les dones acusades d'abandonar un nadó a Tarragona

Elha consideratles dues acusades d'abandonar la seva nounada en un contenidor del barri dede Tarragona el març del 2020. El tribunal ha determinat que Sara Z. -mare del nadó- i María Celeste E. -l'àvia-, tot i que la decisió no s'ha aprovat per unanimitat.En canvi, els membres del jurat han acreditat per unanimitat que. El ministeri fiscali durant el judici ha rebaixat la pena a 18 anys. Les defenses, que inicialment demanaven l'absolució, han sol·licitat 12 anys i 6 mesos.I és que la jove va relatar que el seu pare, dels 14 als 18 anys, just l'edat en què va quedar embarassada, quan vivien al. Després es van instal·lar al barri de, on assegurava quea un pare que la maltractava i abusava d'ella. El pare, més tard, va negar els fets.La noia, de 20 anys, es va veure sotmesa a tot un procediment des del passat 18 de febrer, per uns fets transcorreguts entre els mesos de març i abril de 2020. Quan els Mossos se'n van assabentar, les van detenir i el jutge va decretar presó provisional des del 10 d'abril de 2021.

