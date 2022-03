El sector turístic de Tarragona, pendent de la guerra a Ucraïna

El pes del turisme rus a Tarragona i Catalunya

de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre es mantéde lade Rússia a Ucraïna. Tarragona és el primer destí estatal del turisme rus. Per al territori, és un dels mercats importants i de gran interès. Tot i que el visitant rus en els darrers anys ha perdut pistonada, l'any 2019 es mantenia com el tercer turisme internacional a la demarcació, per darrere del visitant francès i el britànic. Darrerament també s'havien dut a terme campanyes per captar turisme d'Ucraïna.Amb tot, al turisme rus enguany tampoc se l'esperava a causa de les normatives sanitàries, ja que Europa no ha validat la vacuna russa Sputnik. El conflicte bèl·lic ha complicat més, si fos possible, la mobilitat del mercat. "Malauradament la guerra ho para tot, confiem que el conflicte es resolgui ràpid, però el turisme és feble i quan succeeix una cosa així sempre es nota, serà complicat que el mercat puguin moure's i serà molt difícil tant per al rus com per a l'ucraïnès", afirmade la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, en declaracions a l'ACN.El conflicte bèl·lic, però, no altera les previsions turístiques de l'estiu a Tarragona i l'Ebre que, malgrat la manca d'aquest mercat, es presenten bones. Des de l'esclat de la pandèmia, no s'ha reobert la porta al turisme provinent de Rússia (on hi ha baix índex de vacunació, amb una vacuna no aprovada per l'Agència Europea de Medicaments, o la necessitat d'un visat per viatjar).És per això que els empresaris del territori ja no esperaven l'arribada del mercat rus i havien posat el focus en països de l'entorn com Ucraïna i Polònia, "que estan sortint de l'esfera comunista i que, a priori, són mercats que tenen més facilitats per moure's", explica Guardià. Diu que fins i tot hi havia touroperadors que buscaven la, però aleshores va esclatar la crisi a la regió. Rússia es continua veient com un mercat molt important per a la Costa Daurada.Guardià destaca quei segueix sentint predilecció pel territori. "Som un punt neuràlgic per al turisme rus i ens mantenim com un destí molt demanat", apunta. "Caldrà veure, però, què passarà després de la guerra i com acabarà la visualització del país rus dins del context mundial", conclou.El mercat rusi es va convertir en la nineta dels ulls a la demarcació. Si bé ha perdut certa pistonada, en turisme internacional ocupa la tercera posició en el rànquing, per darrere del visitant francès i britànic i representa un 6% del total de visitants a la zona.L'anyel mercat rus va suposar, de les quals, la immensa majoria van ser en hotels -1.166.000. Segons dades de l'Idescat, al mateix any es van comptabilitzar un total de 2.924.300 pernoctacions de turistes russos en establiments hotelers de Catalunya, el que suposa que un 40% dels russos s'allotjen a Tarragona.Prop de 800.000 russos van visitar el país l'any 2019 (un 9,3% respecte l'any anterior). A partir d'aleshores el mercat cau en picat. Així s'extrapola que, de mitjana, un turista rus fa una estada de 3,6 nits.

