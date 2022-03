Zelenski, a Rússia: «Atureu els bombardejos i aleshores seieu a la taula de negociació»

Altres notícies que et poden interessar

El president d'Ucraïna,, ha demanat aque "pari de bombardejar la població" abans que els dos països puguin seure per negociar un alto el foc. En una entrevista concedida a la CNN i a Reuters, el mandatari ucraïnès ha considerat que és "necessari almenys aturar elsa la població". "Atureu els bombardejos i aleshores seieu a la", ha dit adreçant-se als responsables russos.Alhora, Zelenski ha urgit els membres de l'a imposar una zona de restricció aèria per aturar les forces russes. Precisament, pel que fa a la incorporació d'a l'OTAN, Zelenski ha dit a l'entrevista a la CNN i Reuters que si els "socis" de l'organització militar no "estan a punt" perquè "Rússia no hi vol Ucraïna", haurien de treballar en "" per al seu país.Això vol dir, segons el líder del país, que Ucraïna té "la seva", que les seves"estan protegides", que els ucraïnesos poden tenir "relacions especials amb tots els seus veïns", que estan "completament segurs" i que els garants d'aquesta seguretat la proporcionen "de manera legal".D'altra banda, Zelenski ha parlat també aquest dimarts per telèfon amb el seu homòleg nord-americà,, que ha subratllat que els Estats Units continuaran donant suport a Ucraïna amb material de, mesures econòmiques i ajuda humanitària. Alhora, ambdós líders han parlat de l'efecte que les sancions a Rússia estan tenint en l'economia del país comanat per​​​​​

