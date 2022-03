«Nikopol està aturada, és com si hagués tornat el més dur de la pandèmia una altra vegada»

El protagonista del documental, Sasha amb els seus germans Foto: Félix Colomer

Vuit anys de conflicte

Col·laboració amb l'ONG Tanu

Entre(Ucraïna) hi ha més de 3.000 quilòmetres, tot i aquesta distància hi ha vincles entre les dues ciutats, i que. Com és el cas de la, una sabadellenca que, que ara ja és un adolescent ucraïnès, de 16 anys, durant els estius. El conflicte ha multiplicat les comunicacions i les notícies que li arriben són inquietants: "La ciutat està aturada és com si haguésuna altra vegada"., assegura. El jove viu a Nikopol, una població a la, al sur del país, juntament amb sis germans -ell és el gran-, la mare i el seu company., explica Fernández i és que l'exèrcit rus, en la seva ofensiva, ha avançat per aquesta franja del territori. "I, de tant en tant, van alsper refugiar-se", assenyala.Fernández, perquè va passar el Nadal a Sabadell, després de dos anys sense veure's cara a cara per la Covid-19, i "elsli van portar un. I a casa seva, de moment, teneni parlem cada dia". Malgrat, "la pobresa del lloc, tenen la sort que no viuen en un pis, sinó en una casa" i afegeix, "en tota aquest caos, la seva situació és una mica millor i estic una mica tranquil·la".La sabadellenca recorda que, fa uns dies, va seri es pregunta, "com la felicito?" i remata: "Al final, la vida continua i li vaig dir: "Espero que siguin molts anys juntes"", perquè, recalca. Tal és així que el seu nebot,, conegut per dirigir documentals com Vitals i sobre el cas Maristes , vamb la primera obra, que va batejar amb el nom del nano ucraïnès.Tanmateix, en untot és incert i variable, malgrat que ", i quan hi anaves ho veies", precisa Fernández i continua, "però el que ningú s'imaginava era el salt de les últimes setmanes", amb l'entrada de les tropes russes per terra, mar i aire.Elde Sasha i Rosa és Tanu, una ONG de Terrassa que des de fa més de dues dècades vetlla pels drets de la infància a Ucraïna. Ella fa uns 15 anys que n'és membre i acull canalla d'aquest país, al principi quan va arribar l'organització gestionava una setantena i el passat desembre-gener, l'última vegada, una trentena, una rebaixa que podria tenir relació amb el coronavirus.Precisament, l'ONG ha fet una, tantper a famílies que vulguin acollir (627 974 379 / 639 620 035 i info@ongtanu.org), com per(al compte de TANU La Caixa ES97 2100-3164-71-2200150426) que destinaran a la. També des de l'entitat s'esperaper rescatar aquestes famílies, ja que la "frontera més segura és amb Polònia", detalla la vallesana i "són 1.000 quilòmetres que creuen el país i que, ara per ara, no són segurs".

