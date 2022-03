La Xina trasllada a Ucraïna el «suport indestructible» a la seva integritat territorial

Altres notícies que et poden interessar

El ministre d'Exteriors de la, ha traslladat al seu homòleg ucraïnès,, la disposició de Pequín per treballar a favor del final de la guerra, derivada de la invasió que va ordenar dijous passat el president de Rússia,. Un missatge que és rellevant en la mesura que la Xina és aliada del règim rus, que aquests dies està observant com les sancions econòmiques l'estan afectant arreu del món Wang ha reafirmat "l'suport de la Xina a la sobirania i la integritat territorial d'Ucraïna", sempre segons el ministeri d'Exteriors ucraïnès, al final d'una conversa en què els dos ministres han parlat de les conseqüències d'un conflicte que no mostra aspecte d'acabar. Pequín està disposat a "ferper acabar la guerra a Ucraïna mitjançant la diplomàcia", i és per això que Wang ha recordat que la Xina és un membre permanent delde l', segons l'agència de notícies Ukrinform.La setmana passada es vaen una resolució de condemna de la invasió russa. Kuleba, per la seva banda, ha reconegut la distància que el govern xinès ha intentat marcar amb Putin, malgrat que els dos països sí que han coincidit en l'últim mes per, per exemple, reclamar a l'que frenés la seva expansió al est d'Europa.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor