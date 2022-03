L'Eurocambra aprova formalment que Ucraïna opti a entrar a la Unió Europea

Altres notícies que et poden interessar

reclama a les institucions de la Unió Europea "treballar" per donar a Ucraïna l'estatus de candidat a l'adhesió.i com a mostra de suport davant la invasió russa, els eurodiputats donen suport a iniciar el camí cap a l'adhesió, d'acord ambe ls tractats i "el mèrit del país", apunta el text votat en un ple extraordinari sobre la situació a Ucraïna. La resolució condemna la "invasió no provocada", "injustificada" i "il·legal" de Rússia a Ucraïna, així com la cooperació de Bielorússia en l'atac.El text també reclamade les sancions contra Moscou per "debilitar l'economia i base industrial russa", especialment la militar. En la resolució, els eurodiputats també demanen a la Unió Europea "restringir" les importacions russes "més importants", inclosos el gas i el petroli, així com prohibir noves inversions de la Unió Europea a Rússia i viceversa.La cambra també aposta per bloquejar l'accés dels bancs russos al mercat financer europeu i excloure tant Rússia com Bielorússia del sistema de pagament internacional SWIFT. En l'àmbit militar, el text avala l'acció de l'OTAN en la crisi i considera que. També demana que "s'incrementin les contribucions destinades a reforçar les capacitats de defensa d'Ucraïna" i "dona un suport ferm a la mobilització del Fons Europeu de Suport a la Pau i al subministrament d'equipament militar per part dels estats membre".En aquest sentit, els eurodiputats demanen als estats que "accelerin el subministrament d'armes defensives a Ucraïna".dotat "amb milers de milions d'euros" per donar suport a l'economia del país i a la reconstrucció de la infraestructura destruïda pels atacs russos. El text també critica que el Kremlin hagi fet "descarrilar de manera deliberada els esforços diplomàtics" per trobar una solució a la crisi.Per tot això, demana a Rússia "acabar immediatament amb les activitats militars a Ucraïna" perquè és una "agressió" que "vulnera la llei internacional". Finalment, el text celebra la decisió dels governs de Polònia, Hongria, Romania, Bulgària, Eslovènia i Moldàvia de "mantenir les fronteres obertes" als ucraïnesos i donar-los assistència. L'aprovació de la resolució de l'Eurocambra arriba després d'un debat al ple en què ha intervingut per videoconferència el president ucraïnès, Volodímir Zelenski. En la seva intervenció ha demanat que Ucraïna sigui "membre de ple dret" del club comunitari. "Sense la Unió Europea, Ucraïna es quedarà sola", ha advertit.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor