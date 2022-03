ha tornat al Barça. Així ho ha explicat a "La Sotana", ara assessor de, que ha detallat que l'encara espòs de laestà fent un mes deno remunerades en el marc d'un curs per ser entrenador. Masip ha reiterat que "no és feina, perquè no se li paga".Masip també ha negat qualsevolamb Urdangarín que l'hagi portat a tornar al club: "No és col·lega meu, precisament l'Iñaki i jo". L'home de confiança de Laporta, tot i aquesta relació més aviat distant amb Urdangarin, ha preferit donar-li l'oportunitat: "Faig això perquè en aquests moments no cal anar a rebentar la gent", ha afirmat.Precisament en aquest sentit, l'exjugador d'handbol també ha explicat alguns detalls sobre el vestuari d'aquells temps, assenyalant que Urdangarin es feia més amb, mentre que ell es relacionava més ambLa infanta Cristina i Urdangarin van anunciar al gener que havien decidit "de comú acord, interrompre la seva" després que es conegués el vincle de l'amb una altra dona. En el comunicat conjunt, subratllaven que el compromís amb els seus"roman intacte". Precisament un dels seus fills,, també entrena a la secció d'handbol blaugrana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor