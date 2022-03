Maria Sirvent encapçala l'única candidatura al secretariat nacional de la CUP

Què és el secretariat nacional

Lacomença avui el procés de, que serà validat per la militància el 10 de març. Només s'ha presentat una candidatura col·lectiva, encapçalada per l'exdiputada, i quatre candidatures individuals. Des d'avui i fins el dia sis, les candidatures poden presentar la seva campanya i el programa per dirigir el secretariat nacional, que està format per quinze persones. La votació serà telemàtica, entre els dies 7 i 9 de març, i els resultats es publicaran el dia 10.La candidatura de Sirvent, amb el lema "", considera vigent la qüestió de confiança de Pere Aragonès, que s'hauria de fer el 2023 segons es desprèn de l'acord d'investidura signat entre ERC i la CUP. Entre els reptes que s'identifiquen, el principal són les, on la CUP té com a objectiu recuperar la representació a Barcelona i que han de servir per "recuperar força institucional i enfortir múscul municipalista als Països Catalans".En els propers dos anys hi haurà també eleccions ali lesen què la CUP haurà de decidir si s'hi presenta. També hi haurà eleccions ali al, i el nou secretariat apunta que caldrà decidir si s'hi ha de participar i si s'ha de fer només a Catalunya o en altres punts de l'Estat. També a les eleccions europees, en què la CUP també haurà d'abordar si s'hi presenta, com ja va passar l'any 2004.La candidatura de Sirvent proposa, en aquest sentit, posar les bases per a una CUP "més gran i més forta", amb diverses línies de treball enfocades a reforçar la militància i la capacitat mobilitzadora, i planificar ii electorals, així com dissenyar els debats sobre el futur de la unitat popular i la CUP.Entre els noms de la candidatura col·lectiva, on predominen membres d', destaquen, a més de Maria Sirvent,, actual portaveu del secretariat. També. També hi ha quatre candidatures individuals, formades per Hug Lucchetti, Iñigo Robredo, Jaume Casals i Isa Chacón.El secretariat nacional de la CUP és l'executiva de la formació, l'òrgan que coordina la gestió política. Desenvolupa i executa la línia política i els acords adoptats a les assemblees nacionals i als consells polítics. El secretariat té capacitat per prendre decisions polítiques amb caràcter d'urgència sense que passi prèviament per una reunió del consell polític, però després han de ser exposades i ratificades per aquest òrgan. El secretariat i el consell s'ocupen, també, de les relacions polítiques de la CUP.Aquest dimarts, la CUP posa en marxa el procés de renovació de la seva executiva. El secretariat nacional està format per quinze persones, escollides per vot telemàtic i secret. D'aquests quinze, onze seran escollits a través de candidatures col·lectives i quatre, a través de candidatures individuals.

