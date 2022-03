Les 10 plataformes gratuïtes per veure pel·lícules online

YouTube

Les plataformes per visualitzar contingut audiovisual online comsón un èxit absolut a nivell planetari. Els seus catàlegs, amb milers de sèries, pel·lícules, documentals, programes, curts... arrosseguen audiències de milers de milions de persones, però malgrat aquestes xifres exorbitades, no tothom es pot permetre pagar les quotes dels serveis.La sorpresa per a molts és que, malgrat aquest nou mercat, encara podem trobar moltesper gaudir del bon cinema sense haver de pagar una subscripció iA YouTube hi podem trobar molts clàssics del cinema, ja que un cop les pel·lícules queden lliures de drets d'autor, és molt probable que estiguin disponibles en aquesta plataforma. No es permet la difusió de pel·lícules pirates, de les quals YouTube no té els drets, i cal no confondre aquesta opció gratuïta amb el Premium que ofereix la plataforma.A la web de TV3 hi podem trobar totes les sèries que s'han emès alguna vegada i també grans pel·lícules catalanes com Estiu 1993 o El pacte dels estudiants. La participació de la televisió catalana en la producció i el finançament de diversos projectes cinematogràfics permet que tingui els drets de difusió.És la web de la televisió pública valenciana i, tot i que el catàleg no és molt extens, hi podem trobar pel·lícules que es poden veure en castellà o en valencià. El catàleg va variant, ja que hi ha molt contingut que el tenen disponible durant un període de temps limitat. Tot i això, hi ha pel·lícules que sempre tenen disponibles com Inocente i La mort de Guillem.A "Somos Cine de RTVE" hi podem trobar clàssics, tant espanyols com d'altres països. La plataforma compta amb un apartat de novetats amb continguts que només tenen disponibles durant un mes, però també té una part permanent amb grans pel·lícules de la història del cinema espanyol, des de clàssics immortals fins a títols més moderns i arriscats.La plataforma online de Telecinco inclou un apartat de pagament dedicat al cinema i un altre gratuït dedicat a les pel·lícules emeses per la televisió. El seu catàleg és dels més limitats, però Telecinco també ofereix una immensa oferta de títols de programes, documentals i espais que s'han retransmès per televisió.És la plataforma online gratuïta d'Atresmedia i disposa de moltes pel·lícules i sèries que podem veure de forma gratuïta. Hi podem trobar molts títols, la gran majoria de creació espanyola: entre sèries i films, es pot gaudir de moltes estrenes de pura actualitat i d'altres que han estat veritables clàssics de la televisió espanyola.Es tracta d'una hemeroteca virtual on podem aconseguir pel·lícules de domini públic. Els continguts estan organitzats per temàtica i permet filtrar per any, idioma i títol. La gràcia d'aquesta "plataforma" és poder descobrir i gaudir de molts films alternatius que són de titularitat oberta, és a dir, no pertanyen a ningú.Una de les plataformes líder en la compra i el lloguer de pel·lícules. Per poder visualitzar el contingut d'aquesta plataforma és necessari crear-se un compte. Un cop s'accedeix a la plataforma, que es pot utilitzar en molts dispositius audiovisuals i a través de la seva pàgina web, es veu un gran llistat de pel·lícules entre les quals, moltes doblades o subtitulades en llengua catalana.Funciona com un canal de televisió tradicional però amb emissions en línia, gairebé com la funcionalitat de Twitch. Disposa d'un gran catàleg de documentals i pel·lícules on es poden descobrir títols de tota mena, classe i condició. Tot i això, no té la potència d'altres plataformes líders com Netflix o Amazon Prime.Hi ha algunes biblioteques de la xarxa bibliotecària de Catalunya que permeten accedir de manera gratuïta a aquesta plataforma. Per tant, si disposes de carnet de biblioteca, hauràs de consultar si la teva està adscrita a aquest servei. En el cas que ho estigui, podràs gaudir de moltes de les pel·lícules que disposaven les biblioteques catalanes, la gran majoria també en format físic.

