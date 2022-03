La vista per les prejudicials de Llarena sobre els exiliats serà el 5 d'abril

Ja hi ha data per la vista per les qüestions prejudicials queva plantejar al(TJUE) sobre les. Serà el 5 d'abril a les nou del matí, segons ha avançat VilaWeb i ha confirmatÉs la principal carpeta oberta que tenen els exiliats a la justícia europea i ha de servir per delimitar els criteris per denegar les euroordres. Les defenses són optimistes. Llarena va decidir plantejar aquestes preguntes prejudicials a la justícia europea arran de la decisió dede rebutjar l'extradició de l'exconseller. En aquesta causa, hi són requerits: Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Marta Rovira, Anna Gabriel i el mateix Puig. Es farà a la Gran Sala del TJUE, presidida per. El ponent seràEl disseny de l'apuntava que tot plegat acabaria amb unes prejudicials, però no s'imaginaven que seria el mateix jutge instructor qui les presentaria. La resposta que donia aquestes prejudicials -bona part de les quals estan respostes, segons la defensa- determinarà l'abast de les euroordres, la competència delper demanar-les. Bèlgica, per exemple, va dir que l'alt tribunal espanyol era incompetent per fer-ho en la causa del procés, cosa que, segons els advocats dels exiliats, posa en qüestió tot el procediment seguit per l'1-O i també la sentència del procés, que va condemnar els líders independentistes a penes d'entre nou i tretze anys de presó per sedició.L'estratègia general de l'exili es va definir el 29 d'octubre de 2017, dos dies després de la declaració d'independència, i encara no s'ha modificat. S'havia aplicat l'article 155, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart ja havien entrat a la presó de Soto del Real, una part del Govern havia decidit marxar d'Espanya i l'altra es preparava per anar a declarar a l'Audiència Nacional el 2 de novembre, davant la jutge, que els enviaria a la presó d'Estremera. Des d'aleshores, els embats del Tribunal Suprem per mirar de capturar els exiliats han topat amb resolucions dels tribunals europeus -- contràries a l'extradició i reticents a comprar les tesis del jutge Llarena, magistrat instructor de la causa del procés des que el cas va passar al Suprem.

