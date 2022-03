L'emotiu discurs de Zelenski a l'Eurocambra per intentar entrar a la UE: «No ens deixeu sols»

🔴 #ÚltimaHora | Zelenski reclama l'ingrés d'Ucraïna a la Unió Europea amb un emotiu discurs des de Kíev. Tots els membres de l'Eurocambra ovacionen el president ucraïnès que, emocionat, demana el suport de la comunitat europea per «no quedar-se sols»https://t.co/zBCD1QYPCx pic.twitter.com/iv0CO2FBJg — NacióDigital (@naciodigital) March 1, 2022

Un reclam.No ens deixeu sol. Demostreu que esteu amb nosaltres". I un aplaudiment sonor d'un Parlament Europeu a vessar cap a una pantalla. El president d'Ucraïna,, ha format part d'una sessió extraordinària de l'Eurocambra i ha vertebrat un dels discursos més importants de l'última dècada de la institució europea. Per videoconferència des de Kíev, bombardejada per les forces de l'exèrcit rus,i ha demanat l'ajuda dels països que en formen part.Tot i les peticions de socors, el màxim mandatari polític del país ha incidit en què "no tenen cap intenció de deixar de lluitar per la seva llibertat" davant la invasió de Rússia. "Els ucraïnesos volen defensar i lluitar per les seves vides. Ara,Lluitem per ser membres de ple d'Europa.a", ha alertat. Zelenski ha volgut remarcar que en el seu país "es lluita per la llibertat que els membres de la Unió Europea ja tenen".En un discurs previ, la presidenta del Parlament Europeu,ha estat molt contundent contra l'amenaça de Rússia i contra la invasió d'Ucraïna. "Resistirem. No mirarem a una altra banda. Hauran de rendir comptes.", ha sentenciat. Metsola també ha anunciat que l'Eurocambra no acceptarà l'entrada de cap persona que treballi o representi el Kremlin, i ha reclamat que les inversions de Defensa "han d'estar a la altura" per mantenir la seguretat de la Unió Europea i dels seus membres.L'Alt Representant de la UE per a Política Exterior,ha assegurat aquest dimarts que el bloc europeu ha de treure lliçons de l'agressió russa contra Ucraïna i augmentar les eines de dissuasió per respondre a situacions com la provocada pel president rus,. Borrell ha advertit a aquells que no facin costat als posicionaments de la UE davant l'agressió russa: "Quan un potent agressor agredeix sense cap justificació un veí més feble, ningú pot invocar la resolució pacífica dels conflictes."Aquest moment tràgic ha d'unir-nos per fer front a les accions que amenacen la vida i la prosperitat de tots", ha assenyalat el cap de la diplomàcia comunitària durant el ple extraordinari del Parlament Europeu centrat en la situació a Ucraïna i en què ha intervingut el president ucraïnès, Volodimir Zelenski. "Hem de pensar sobre els instruments de coacció, represàlia i contraatac davant els adversaris que tenim", ha destacat, lamentant que les mesures de dissuasió posades en marxa per la UE no van ser suficients per frenar l'agressió russa.​​​​​

