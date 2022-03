Espanya garanteix que enviarà armes a Ucraïna, però només dins dels mecanismes europeus

Altres notícies que et poden interessar

Elha mostrat aquest dimarts el seu "compromís inquebrantable en donar suport al poble ucraïnès" i ha assegurat que s'alinearà amb laen totes les decisions que adopti pel que fa a la protecció temporal de les persones que es vegin obligades a marxar del seu país. La portaveu,, ha expressat després del consell de ministres el "rebuig absolut" per "l'acció bèl·lica de Rússia", a la qual ha definit com laSobre els efectius militars espanyols, Isabel Rodríguez s'ha remès al que decideixi el ministeri de Defensa. Preguntada sobre la negativa d'a Ucraïna que va expressar, ha afirmat que "Espanya enviarà armes a Ucraïna", però dins del mecanisme del fons europeu de suport a la pau, com s'ha fet anteriorment al Mali. Espanya "aportarà material ofensiu a Ucraïna" i ha destacat la unitat existent entre els aliats occidentals, però "dins del marc de la UE", que ha presentat com mecanisme centralitzat.Preguntada per si aquesta decisió diferent a la que han adoptat altres membres de la UE respon a diferències internes en el, la ministra ha assegurat que el govern "té una única veu" en aquesta qüestió. Isabel Rodríguez ha insistit en què Espanya donarà armesa Ucraïna, però ha amtisat que ho farà des del fons europeu per la pau perquè l'executiu està convençut que l'arma més pdoerosa contra Putin és la "unitat".Pel que fa l'que fugen de la invasió russa, Rodríguez s'ha referit a la directiva europea, contemplada des del 2001, que permet a les persones desplaçades a Europa davant d'una catàstrofe que des del moment que arribin a un estat de la UE tinguin els mateixosque qualsevol altre ciutadà.​​​​​

