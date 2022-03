La Generalitat reclama a la Moncloa que no endarrereixi el diàleg per la guerra a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

La guerra a Ucraïna no és un "condicionant" per posar data a la taula de diàleg. "No té res a veure", ha insistit aquest dimarts la portaveu del Govern,, en la roda de premsa posterior al consell executiu. La setmana passada, el president del govern espanyol,, va suspendre la conferència de presidents previsat per divendres davant l'esclat del conflicte armat a l'est d'Europa i protagonitzat pel règim de. Tot i que existia el compromís de celebrar la mesa de negociació en les primeres setmanes de l'any, s'ha arribat al marçs sense cita.La decisió d'Aragonès de no anar a la conferència de presidents autonòmics -finalment suspesa- es va sumar al fet que la relació amb Madrid estigui embarrancada . "Es va dir que el gruix d'aquesta taula havia de ser, de manera que no es faria retransmissió en directe ni en diferit de la feina entre governs. Això és el que s'està fent", va indicar la setmana passada Plaja. Sobre la data, va indicar que el Govern voldria que "ja s'hagués fet" o que es fes "tan aviat com sigui possible". "El que és important són els avenços. S'està treballant per una data que vagi bé a les dues parts", va ressaltar Plaja. Després de la reunió de la comissió bilateral del 18 de febrer a Palau, la consellera de la Presidència,, va indicar que li "constava" que en qüestió de setmanes es fixaria data per la mesa de negociació.Des d'ERC admeten que les negociacions estan encallades, malgrat que el diàleg amb la Moncloa és fluid, i consideren que lano ajuda a l'hora de posicionar el conflicte amb Catalunya com una prioritat en l'agenda de Sánchez perquède la part catalana. "Tenen l'oposició a dins", assenyalen sovint des de les files socialistes, que consideren que el Govern està "trencat". Això se suma alsde Sánchez, que tot just acaba de deixar enrere unes eleccions a Castella i Lleó on el PSOE ha fet figa davant l'ascens de les dretes.Al mateix temps, però, els republicans mantenen que la taula continuarà sent la granperquè, subratllen, la resta d'actors independentistes tampoc tenen un pla alternatiu ni Sánchez una majoria al Congrés que no passi pels vots republicans. A més, sostenen que en tota negociació la part inicial és sempre la més costosa d'arrencar. "Més enllà de les crítiques, la realitat és que la nostra proposta és l'única", defensen des del quadre de comandament republicà, que consideren que l'episodi de la gestió de l'escó deque ha fetal Parlament "deixa en evidència" el discurs públic sobre la confrontació de Junts.Amb tot, els d'fan mans i mànigues per forçar una data. La secretària general adjunta d'ERC,, ja va avisar dilluns el govern de Sánchez que l'episodi de la reforma laboral evidencia que no disposa d'una altra aritmètica que no sigui la que inclou els 13 diputats republicans al Congrés . La llei d', la de famílies, la derogació de la llei mordassa o la llei desón només alguns exemples de votacions que no podran prosperar sense el suport dels republicans. L'absència a la conferència de presidents també s'emmarca en aquesta voluntat de collar la Moncloa per intentar desencallar la taula i insistir que la Generalitat vol ser tractada de tu a tu en una negociació bilateral amb l'Estat.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor