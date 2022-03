Rússia demana als EUA que retirin les armes nuclears d'Europa

Altres notícies que et poden interessar

El ministre d'Exteriors rus,haaquest dimarts al. "Ja va sent hora", ha dit alhora que ha qualificat d'"inacceptable" la presència d'aquestes."És inacceptable per a nosaltres que, contràriament a les disposicions fonamentals del Tractat sobre la no Proliferació Nuclear, les armes nuclears estatunidenques encara es trobin en territori de països europeus", ha dit durant el seu discurs a la Conferència de Desarmament deque se celebra a Ginebra.Per Lavrov, aquesta situació suposa unai viola el tractat fet entre les parts. En aquest sentit, ha matisat queestà fent tot el possible peri ha expressat el "compromís" de Rússia amb les seves obligacions de no proliferació d'armes de destrucció massiva.Durant la seva intervenció, que ha estat per videoconferència degut a la impossibilitat de volar a països europeus des de Rússia, Lavrov ha fet èmfasi en la importància que la comunitat internacional no construeixi instal·lacions militars en països de l'antiga Unió Soviètica i ha ofert una: "Avui en dia, elque suposa Zelenski per als països veïns i la seguretat internacional".​​​​​

