El Govern carrega contra Borrell: «No dona la talla i fa avergonyir»

, alt representant de la diplomàcia europea, va tornar a protagonitzar ahir unes declaracions polèmiques relacionades amb la guerra a. En una roda de premsa des de Brussel·les, va fer aquesta valoració sobre, president ucraïnès: "Gràcies a Déu, no és un d'aquells líders que fuig amagant-se en un cotxe". Aquesta frase es va interpretar com un missatge implícit dirigit a, que al llibre La crisi catalana. Una oportunitat per a Europa (La Campana), escrit amb el periodista belga va explicar que havia sortit de Catalunya cap a Brussel·les amb cotxe un cop declarada la independència el 2017. El Govern ha rebut amb malestar l'apreciació de Borrell, a qui ha acusat de no estar "a l'alçada"."Hi ha una guerra oberta a Europa i Borrell té temps per ferque només li fan gràcia a ell i que busquen ofendre milers de catalanes, com ja ha fet en altres ocasions. El Govern no es pronunciarà sobre Zelenski, però l'alt representant de la UE demostra que. Les seves paraules el desqualifiquen i fan avergonyir", ha ressaltat la portaveu de l'executiu,, en la roda de premsa posterior al consell executiu. Junts va assenyalar que Borrell hauria de veure "revisat" el seu càrrec un cop acabi la crisi a Ucraïna, que ha deixat centenars de morts.La resposta de Puigdemont va arribar al cap d'unes hores a través d'un fil de tuits molt crític contra Borrell i que també repassava els esdeveniments de la tardor del referèndum. "Borrell sap que jo no he estat mai en capi que vaig anar a Brussel·les per denunciar la repressió espanyola, tal com no he parat de fer.. Els únics dies que ho he estat van ser els del meu empresonament a Alemanya i Itàlia, per ordre d'Espanya", va arrencar Puigdemont, que al cap d'uns quants missatges entrava ja de ple en què va passar fa quatre anys i mig a Catalunya."No tenia cap dubte que l'atac de l'estat espanyol contra els catalans que vam celebrar el referèndum d'independència l'1 d’octubre de 2017 de manera pacífica era propi d'un estat autoritari. Sembla que algú lamenta que a Barcelona. Això és molt seriós", remarcava el líder de Junts, que recordava que la seva posició aquella tardor va ser la d'evitar qualsevol conflicte al carrer que comportés, circumstància que li ha valgut crítiques per part de l'independentisme, com continua passant aquests dies a les xarxes.També assenyalava que el discurs de la UE sobre Ucraïna pot suposar un canvi en la posició sobre Catalunya. "Això clarifica posicions i evita que perdem oportunitats. Estic segur que quan arribi el moment, la UEi no pressionarà perquè no fem com ara fa Ucraïna, que defensa el seu dret a l'autodeterminació", ressaltava."Alguns mitjans diran que vaig anar de Catalunya fins a l'aeroport de Marsella dins del maleter del cotxe de la meva dona. Això és ridícul", indicava Puigdemont en el llibre publicat el setembre del 2018. Quins detalls més aportava l'expresident de lai líder de? "La meva dona no va tocar el seu cotxe per res i jo no m'he ficat mai en cap maleter. Em vaig asseure al cotxe i vaig viatjar per França amb tota normalitat, fins arribar a Bèlgica. Tampoc vaig agafar cap avió a Marsella, com es va insinuar. És increïble que la gent s'inventi coses així; això demostra el nivell de degradació de la premsa a Espanya", ressaltava Puigdemont en aquell volum, on detalla que va passar per França, després per Luxemburg i, des d'aquí, va entrar a[plantillaucraïna]

