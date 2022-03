Un any Joan Fuster per donar «respostes als reptes d'avui»

Cartell oficial de la commemoració de l'Any Joan Fuster a Catalunya. Foto: ILC

Enguany se celebra el centenari del naixement de Joan Fuster, i coincidint amb aquesta efemèride el Departament de Cultura ha presentat el programa de l'que se celebra aquest 2022 i que està comissariat a Catalunya per l'escriptor Enric Sòria., directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha explicat que servirà per ressaltar la vigència de l'obra de Fuster i "la necessitat d'un intel·lectual com ell que dona resposta als reptes d'avui".Durant tot l'any se celebraran actes, col·loquis, conferències i reedicions de llibres de l'escriptor valencià, que també faran la seva commemoració amb un programa propi d'activitats, en coordinació amb els actes que organitza la ILC. Arretxe ha destacat que l'Any Joan Fuster serveix per "estrènyer llaços" entre els territoris de l'àmbit lingüístic. Al País Valencià el comissari són l'historiador Francesc Pérez Moragón i Salvador Ortells, director de l'Espai Joan Fuster de Sueca."Va ser un gran crític, un gran intel·lectual humanista atent a les derives del seu temps i un gran defensor del seu país", ha indicat Sòria, que ha recordat el compromís de l'assagista de Sueca contra el "dogmatisme". El comissari ha defensat que amb la commemoració es vol "tornar a posar davant la gent els llibres de Fuster", "reexaminar" les seves idees i fer valdre la seva "actitud insubornable" en defensa de la raó.El 21 de juny se celebrarà l'de l'Any Joan Fuster a la Biblioteca de Catalunya, centrat en la idea de país de l'escriptor valencià, amb taules rodones i un espectacle musical. També està prevista unaa iniciativa de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), titulada Joan Fuster, una vida il·lustrada des del juny d'aquest any; i una exposició a Palafrugell del 8 d'abril del 2022 al 7 de gener del 2023 sobre la relació entre Fuster i Josep Pla. A més, hi haurà una exposició permanent al Palau Robert el 2023.Per analitzar Fuster des del pla literari està previst un, encara sense data, que abordarà qüestions com la producció poètica de l'escriptor o la correspondència que va mantenir amb escriptors catalans. A més, l'Institut Ramon Llull promou previstes activitats a l'estranger com ara una jornada acadèmica a París i l'AVL preveu un acte a Nova York en què també col·laborarà l'ILC. També hi haurà noves traduccions de l'obra de Fuster, com ara la traducció a l'anglès de l'obra Consells, proverbis i insolències, que es publicarà al setembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor