Casado expressa fidelitat a Feijóo i llança un dard contra el populisme d'Ayuso

El president del PP, Pablo Casado, ha fet el seu discurs decom líder de la formació davant de lael màxim òrgan entre congressos, després de la guerra interna que ha sacsejat el partit . Casado ha fet una defensa del seu llegat i ha expressat de manera explícita la sevaa Alberto Núñez Feijóo, que té tots els números per fer-se amb el lidefratge del PP. No ha fet mencions concretes a la crisi viscuda fins al final del seu discurs, quan ha defensat la seva gestió, lamentant el que hagi pogut fer malament, però també "laque he patit, inèdita en la història democràtica i que no mereixo".Malgrat que el seu mandat s'ha caracteritzat per un acusat populisme, Casado ha aprofitat el discurs per enviar un missatge als seus i especialment llançar un dard contra Isabel Díaz Ayuso. Casado ha etzibat contra el "populisme" tot dient que continua creient en "la política seriosa i institucional, en la raó enfront la invasió deli l'".Pablo Casado ha afirmat que "laara no cotitza a l'alça", però ha advertit al seu partit de no caure en "lade jugar en el terreny de joc dels nostres adversaris". Això deixaria "orfe" una part de la societat, segons l'encara president del PP. Ha refermat que el PP representa el que "sempre ha estat, eli ha tret pit per haver aconseguit "agrupar el terreny de la moderació".Casado ha passat revista a la seva trajectòria, recordant que va dedicar passar a la política després de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco i que va optar a competir per liderar el partit davant del "cop contra la legalitat a Catalunya". Ha resumit el seu ideari i el del partit amb el lema de llibertat, Constitució i europeisme.La reunió de l'organisme es produeix després de la pitjor crisi patida pel PP en la seva història. Elentre Génova i la presidenta madrilenya,, arran d'unde la Comunitat que va beneficiar el germà d'Ayuso va desfermar la caixa dels trons a la formació. Durant set dies, una guerra oberta entre Casado i Ayuso -que va acusar la direcció del seu partit d'espionatge contra ella- va fracturar el PP.El partit conservador va viure escenes mai conegudes fins aleshores , des d'un seguit de compareixences de Casado i el seu número dos,, qüestionant l'honestedat de la líder madrilenya, a una concentració de partidaris d'aquesta davant la seu de Génova. La crisi va generar unantre Ayuso i la quasi totalitat de barons territorials, amb el gallecal davant, que van reclamar la sortida de Casado. Dimecres passat, l'endemà que el secretari general hagués dimitit, Casado va tirar la tovallola i va anunciar que convocaria un congrés extraordinari en el qual no es presentaria.Fa mesos que Casado patia una erosió en el seu lideratge . Però es va resistir a dimitir la setmana passada en una reunió abrupta amb els dirigents territorials que es va allargar fins a lai va convocar la junta directiva, formada per unsdel partit. D'aquesta manera, es garantia una sortida més digna i l'oportunitat de tenir el seu torn d'intervenció i defensar-se de les acusacions d'espionatge i de mala gestió del partit. Els darrers intents de l'encara líder del PP s'han centrat a defensar-se davant d'un allau de crítiques que, acumulades durant temps en silenci, s'han desbocat de cop.Núñez Feijóo és el dirigent que apareix en aquests moments com afavorit per agafar el timó de la formació en el congrés a celebrar el. Tots els barons li han demanat que gfaci un pas al costat, Ayuso entre ells. I el mateix Casado s'ha posicionat a favor que el gallec presenti la seva candidatura.

