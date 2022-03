Qui són i on tenen els diners els oligarques russos?

De la regió caucàsica del Daguestan, a tocar del mar Caspi, Suleiman Kerimov és un oligarca rus que ha cultivat un perfil molt filantròpic. Des del 2008 representa la regió al senat rus i, a més, es dedica a les indústries del petroli, el gas, metalls i fertilitzants. Per canalitzar el vessant filantròpic, va crear la Fundació Suleiman Kerimov, per millorar la vida dels desfavorits i, sobretot, els més joves. Ha estat arrestat a França per evasió d'impostos i el 2018 va ser sancionat pels EUA. L'augment del preu de l'or el 2020 va incrementar notablement la seva fortuna, que actualment és d'11,3 bilions d'euros.