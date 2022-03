Macron ofereix a Ucraïna el suport de l'exèrcit francès

Converses amb els presidents rus i ucraïnès

El president de França,, ha emès aquest dilluns un missatge en què ha instat les seves Forces Armades a anar aperquèi ha assegurat: "Junts farem front a aquesta crisi". "L'atac il·legal, directe i massiu desencadenat contra Ucraïna dijous 24 de febrer és la manifestació de poder més greu i desinhibida del règim rus des del final de la", ha declarat Macron."Ni agredit ni tan sols amenaçat.com a manera d'expressió en les relacions internacionals: ha optat una vegada més per l'agressió militar contra Ucraïna i, a través d'aquesta, contra els principis de llibertat, sobirania , dret, respecte a la paraula donada i democràcia que Europa i els seus aliats tenen en comú", ha afegit el mandatari.En un comunicat dirigit a les Forces Armades, el president francès ha incidit que "França sap que pot tornar a comptar amb els seus exèrcits". "Sé que puc comptar amb vosaltres perquè mostreu, en l'execució de les seves missions, una gran vigilància i la necessària", ha dit."Els expresso la meva confiança personal, així com la de tot el poble francès, i la meva gratitud pel seu compromís, que sé que també dec a les seves famílies. Conec la qualitat dels seus líders", ha afegit Macron assenyalant que "confia en la seva formació individual i col·lectiva, en la cohesió i en la reconeguda eficàcia operativa". "Junts, farem front a aquesta crisi, mantindrem les nostres postures permanents quei continuarem, amb l'esperit i per les raons que he volgut compartir amb vosaltres, els nostres compromisos operatius", ha dit Macron.Macron ha mantingut aquest dilluns una ronda de contactes amb els seus homòlegs d'Ucraïna i de Rússia,, respectivament, en què aquest darrer s'ha compromès a no ordenar atacs sobre poblacions civils i ha plantejat de nou peticions com el reconeixement de la sobirania russa sobreL'Elisi ha explicat que Macron ha parlat amb Putin "a petició" de Zelenski, amb vista a millorar la situació humanitària a Ucraïna després de la incessant ofensiva russa, que aquest dilluns ha deixat intensos bombardejos a, la segona ciutat més gran del país.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor