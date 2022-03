Vídeo | Un míssil impacta contra un edifici oficial rodejat de civils a Khàrkiv

🇷🇺🇺🇦El edificio principal de la administración regional de Járkov es totalmente destruido por un bombardeo ruso en pleno centro de la ciudad.



Se espera que en próximas horas se emplee artillería y misiles más pesados y destructivos para facilitar el avance de tropas. pic.twitter.com/5Q7m8x3Acr — ENTRE GUERRAS (@entre_guerras_) March 1, 2022

The aftermath of the presumed MLRS strike in central Kharkiv. https://t.co/ALypOeo142 pic.twitter.com/zAt3hHW6IM — Rob Lee (@RALee85) March 1, 2022

L'exèrcit rus ha atacat aquest dimarts al matí la seu del govern regional de. Concretament, el míssil hde la ciutat, la segona més poblada d'Ucraïna. Tot i que sembla que el míssil no ha tocat l'edifici, per ara, es desconeix si hi ha víctimes.ja va rebre un altre bombardeig aquest dilluns en una zona residencial que va deixar mots i desenes de ferits. Diverses imatges han captat el moment de l'impacte i l'explosió posterior, a més de tots els desperfectes que ha provocat.L'impacte es produeix l'endemà de les primeres conversesper arribar a una solució pacífica del conflicte que es va iniciar dijous passat. En aquest sentit, el ministre de Defensa d'Ucraïna,, ha denunciat atacs "bàrbars" de l'exèrcit rus aquest dimarts contra ciutats ucraïneses alhora que ha remarcat que els ocupants russos "són incapaços d'ocultar que estan agonitzant".Les autoritats ucraïneses han denunciat a primera hora d'aquest dimarts un atac aeri contra l'edifici administratiu del govern regional de Khàrkiv. Un míssil rus ha impactat contra la plaçade la segona ciutat més poblada del país. Per ara es desconeix si hi ha víctimes. Ubicada a 35 quilòmetres de la frontera russa, Khàrkiv ja va rebre un altre bombardeig aquest dilluns en una zona residencial que va deixar mots i desenes de ferits.​​​​​

