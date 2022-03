Africans i indis denuncien discriminació a les fronteres per fugir d'Ucraïna

“They are prioritazing… I wouldn’t say white, let’s say other people to africans, to black skin people… I don’t know why, but it just happened.”



Refugiats per segona vegada i refugiats de segona. Europa, s.XXI@elmonarac1 @Miquel_R @PabloIglesias pic.twitter.com/R0hNlzDfjf — Ruben Wagensberg (@wagensberg) February 28, 2022

En tot context de guerra sempre existeix confusió, imatges dubtoses, mitges veritats i informacions contradictòries. Per aquest motiu, cal tenir cura a l'hora de relatar determinats fets que hi tenen lloc. És el que estan fent diversos periodistes que cobreixen lai, més concretament, laNombrosos testimonis estan denunciant, a les xarxes socials,en el seu intent d'abandonar Ucraïna, amb material gràfic per a visibilitzar-ho. Es tracta, principalment, d'que es trobaven al país en el moment de l'esclat de la guerra i que hi han quedat atrapats. Alguns periodistes desplaçats a la zona confirmen que "es prioritza la sortida de persones blanques de manera sistemàtica", tot i que altres matisen que la fugida del territori "és complicada i lenta per a tothom".La corresponsal de la BBC a la frontera entre Ucraïna i Polònia,, està treballant amb testimonis de primera mà que li fan arribar situacions discriminatòries que pateixen, com que se'ls nega l'entrada als trens i se'ls reté a les fronteres, així com que. El periodista especialitzat en migracions i fronteres desplaçat a la ciutat ucraïnesa de Lviv,, afirma que ha vist en directe com "els pocs negres que travessen la frontera sónper part de la policia polonesa".El periodistaafirma que fonts deldepresents a la frontera entre Ucraïna i Polònia li han confirmat que els oficials ucraïnesos discriminen els refugiats negres. Lava emetre un comunicat dilluns en què titlla d'"" el tractament que denuncien molts africans i avisa que es tracta de quelcom "racista" i "contrari a la legislació internacional".

Comunicat de la Unió Africana sobre la discriminació a les fronteres ucraïneses by Naciodigital on Scribd

No es verdad que la policía esté impidiendo a las personas negras pasar la frontera. Lo voy a tratar de explicar otra vez, a ver si me explico bien. Hay dos colas, como en cualquier frontera del mundo: una para pasaportes ucranianos, otra para el resto. Ambas colas van lentísimas — · Hibai Arbide Aza · (@Hibai_) February 28, 2022

Altres periodistes al territori, com, expliquen que a la frontera ucraïnesa hi ha dues cues per abandonar el país; una pels passaports nacionals i una altra per la resta. Aribide puntualitza que "ambdues són molt llargues" i que hi circulen "", però que "la gent no veu què passa a la frontera". Fonts consultades per Nació Digital confirmen que hi ha racisme a la frontera amb Polònia, però afirmen que "".​​​​​

