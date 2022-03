La programació per a inexperts aterra al Mobile

Demostracions in situ

Àrea destinada a vídeojocs al Mobile. Foto: ACN

La tecnologia, batejada pels seus impulsors com a "", aterra al. Aquesta tecnologia pretén compensar la falta de programadors –es calcula que a Catalunya hi ha un dèficit de 12.000 professionals digitals- i alhora "simplificar i democratitzar" uns processos que bona part dels usuaris tenen dificultats per entendre."Amb low code, un usuari sense grans coneixements tècnics és capaç de construir una aplicació", indica un dels membres de la companyia NTT Data, Juan Carlos Sanz. Per donar a conèixer aquesta eina i posar de manifest el seu potencial, laha organitzat tres demostracions amb aplicacions pràctiques, una d'elles sobre un cotxe de"Avui dia som incapaços de generar suficient talent en àmbits com; davant aquesta situació, la tecnologia low code es presenta com una nova manera de programar que permet a les persones formar part de l'entorn digital", explica el director del programa de talent digital de Mobile World Capital Barcelona, Jordi Arrufí. "Amb això aconseguim simplificar la programació fent-la més visual i intuïtiva i amb un procés d'aprenentatge molt més curt", afegeix.Segons Arrufí, la tecnologia low code permet reduir atot el procés de codificar línies de programació, una tasca que, en altres casos, pot allargar-se "15, 20 o 25 minuts".Tot i que encara es tracta d'una tecnologia emergent, els impulsors del sector subratllen el seu. "Hi ha una demanda de perfils que no tenim, i la low code facilitarà tota aquesta transició; cobrirem aquest forat i donarem sortida a la demanda de creació d'aplicacions que tenim", indica Sanz. També apunta en la mateixa direcció Arrufí, qui assenyala que l'any 2023 ja es preveu que hi hagi tants programadors usuaris –que utilitzaran tecnologia low code- com programadors professionals.Malgrat que ambdós indiquen que aquesta tecnologia no ha fet el salt a "àmbits crítics" perquè encara genera certes reticències, asseguren que el pas "es veurà necessari". "Estem identificant molts casos d'ús en sectors comi en empreses de tot tipus, des d'una pime fins a una gran multinacional", apunta Arrufí.L'estand de la Mobile World Capital presenta durant els quatre dies que dura el MWC tres demostracions d'usos pràctics de la tecnologia low code. Una d'elles es fa sobre un cotxe de Fórmula Student ideat per la. "Qualsevol persona amb una pantalla pot arrossegar capses i configurar accions que pot fer el vehicle, com ara frenar, accelerar o comprovar que el cotxe funciona", explica Arrufí.En el mateix espai, la fundació també mostra els usos que té la tecnologia low code en un robot i en unessigui afegint noves funcionalitats o configurant experiències a temps real.

