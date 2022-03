Miss Ucraïna s'uneix a l'exèrcit per defensar el seu país

Altres notícies que et poden interessar

La guerra a Ucraïna està comportant situacions de tota mena. De les passarel·les als carrers de Kíev, laper defensar el seu país davant l'atac de l'exèrcit rus. Lenna, deva serel 2015 i no ha dubtat en respondre a la crida del president del país, Volodímir Zelenski.La model ha abandonat la vida glamurosa i luxosa i aratal com es pot veure a les seves xarxes socials.ha escrit en un dels seus últims posts, que arriben a més de 120.000 seguidors. Lenna, que continua publicant continguts, amb menys freqüència, però, segueixper al seu país.No és el primer cop que la model subjecta una arma. Al seu perfil a les xarxes socials es pot veure com Lenna ha participat en altres accions amb un equip militar i els seus seguidors han observat com es mou amb facilitat en camps d'entrenament a l'interior."Ara no és moment de tocar les guitarres, és moment d'agafar els rifles". Aquestes són les paraules que el conegutucraïnèsva pronunciar divendres en una entrevista a Euronews. Arran de l'esclat de la guerra el passat dijous, el músic no ha dubtat en respondre a la crida del president del país, Volodímir Zelenski, i​​​​​

