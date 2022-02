Espanya no enviarà directament armes a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

Espanya no enviarà (per ara) armament a Ucraïna. El president del govern espanyol,, ha descartat aquesta possibilitat que ja han fet bona part dels socis de la Unió Europea, justificant-ho perquè Espanya ja contribueix a través del Fons Europeu per a la Pau que destinarà 450 milions d'euros, també en armes letals.En una entrevista a La 1 Sánchez ha remarcat que Espanya ja ha contribuït amb ajuda humanitària i amb material de protecció com cascos o armilles antibales. Preguntat sobre l'armament, Sánchez ha indicat que el vehicularà a través del mecanisme aprovat per la UE, que ha qualificat d'"inèdit" i ha incidit que l'Estat és el "quart en donació" en aquest fons.I és que la gestió de la crisi ucraïnesa ha generat un nou xoc alha subratllat que la decisió de la UE d'davant la invasió russai ha demanat centrar esforços en "canalitzar" el conflicte amb. La crítica de Podem arriba alhora que la ministra de defensa, Margarita Robles, hagi anunciat que Espanya destinarà més militars a la frontera amb Rússia.La formació morada hatambé el possiblei entenen que l'acció pot generar un "espiral perillós" i afectar els corresponsals estrangers a Moscou. Podem ha demanat unaanunciades per la UE, ja que consideren que s'han deen elsi no en la població general.El coportaveu estatal de la formació,, ha manifestat que "" i ha criticat que s'utilitzin els fons humanitaris europeus per "augmentar l'escalada bèl·lica". Ho ha dit fent referència a l'anunci de destinar 450 milions d'euros per finançar l'enviament d'armes letals a Ucraïna.En aquest sentit, Sánchez ha indicat que el govern espanyol està centrat en l'i l'enviament de material mèdic i defensiu. Per tant, està convençut que l'Estat seguirà amb això en lloc de fomentar una "escalada bèl·lica", apostant pel diàleg, la diplomàcia i l'acollida de refugiats ucraïnesos.​​​​​

