Ràdio Arrels, «la veu de la Catalunya Nord», guanya el Premi Martí Gasull

ha rebut aquest dilluns al vespre el IX, gràcies a un procés de votació popular en què hi han participat 6.700 persones., president de l'Associació Arrels, i, periodista de l'emissora, han estat els encarregats de recollir el guardó de la mà del president de la Generalitat,Pons ha destacat el compromís de Ràdio Arrels amb el català en els seus quaranta anys d'existència i ha recalcat que l'emissora ha mantingut un equilibri "complicat però necessari" entre aquest compromís i la qualitat: "Ràdio Arrels no és només una ràdio en, sinó una ràdio amb programes excel·lents". L'única ràdio íntegrament en català de ladel Nord ha rebut el guardó en una gala alPer altra banda, el Premi Especial del Jurat ha estat per al pedagog, en reconeixement de tota una vida lligada a la defensa del català i per haver estat un dels artífexs de la immersió lingüística. "Rebre aquest premi, ara que el model d'és atacat, em fa renovar el compromís amb l'escola en català", ha dit Arenas, que en un emotiu discurs ha demanat una política lingüística "ferma i contundent".Durant la gala, el president de, ha reclamat a les administracions que optin per polítiques lingüístiques globals, decidides, desacomplexades i efectives, i ha defensat que per fer-ho possible és necessària lade totes les administracions: des dels estats, que han de deixar de posar traves al català, fins als ajuntaments, passant també per les administracions autonòmiques i regionals.Els Premis Martí Gasull i Roig són una iniciativa de Plataforma per la Llengua per reconèixer la trajectòria i les accions de persones i d'entitats en la defensa i la promoció de lacatalana arreu del domini lingüístic o en l'àmbit internacional. Els guardons neixen el 2013 per homenatjar la figura de Martí Gasull i Roig, un dels fundadors de l'entitat, que va morir en una allau a l'el 2012. Durant els gairebé 19 anys que va estar vinculat a Plataforma per la Llengua, va ser una de les seves cares més visibles. En aquell període, va professionalitzar l'entitat i reinventar el seu discurs.

