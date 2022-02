Laporta anuncia que el Barça crearà la seva criptomoneda

💶 📲 El Barça vol crear una criptomoneda pròpia‼️



🗣Laporta al #MWC22: “Hem rebutjat associar-nos amb una empresa de criptomonedes perquè volem crear la nostra pròpia criptomoneda que estigui sota el control del club. Tenim prou talent al club per fer-ho”



🎙via @joantejedor pic.twitter.com/H1VuAAdPnZ — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) February 28, 2022

El president del Barça, ​​, ha anunciat en una ponència aquest dilluns aluna iniciativa sorprenent. El club pretén crear la seva pròpiai, dins d'aquest nou metavers tecnològic, emprendre el llançament deblaugrana. Fins i tot, per això elva rebutjar un patrocinador: "Hem rebutjat estar associats a una empresa de criptomonedes. Volem crear la nostra, i hem de fer-ho nosaltres sols, hi ha talent suficient".Pel president blaugrana, els NFT o la criptomoneda formen part del futur més immediat, "sinó del", del club. "Hi ha un nou món de negocis, i per competir-hi hem de desenvolupar un gran departament dei investigació, col·laborar amb empreses, universitats, centres de desenvolupament, tot relacionat amb el món de la innovació", ha declarat.En aquest sentit, ha assegurat que aviat el Barça presentarà el seu primer NFT per "ajudar les finances" del club. "És una cosa que podrem compartir amb elsque tenim al món", ha celebrat. El club està treballant amb nous patrocinadors i per això Laporta no ha volgut donar més detalls sobre el projecte: "He de serperquè estem sota", ha apuntat. El Barça, doncs, s'endinsarà pròximament en el món de les criptomonedes.

