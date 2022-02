Detingut després d'intentar robar el patinet elèctric a un mosso de paisà

Un jove de 21 anys va ser detingut dissabte cap a dos quarts de nou de la nit a la rambla delcom a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència. En concret, l'home, que té 17 antecedents per fets similars, es va intentar endur unaparcat al carrer sense saber que era d'un mosso d'esquadra de paisà, que havia deixat el vehicle per anar a fer una identificació.L'agenti el va intentar aturar. El lladre li va tirar a sobre el vehicle quan el policia encara no s'havia identificat. Finalment se'l va poder detenir. En un principi l'acció hauria estat un furt, però els Mossos l'eleven a robatori amb violència per la manera com l'individu va reaccionar.

