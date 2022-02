El Govern no es mou: la consulta pels Jocs d'Hivern només serà a l'Alt Pirineu i a l'Aran

Al procés participatiu, sí; a la consulta, no

Tot i que hi ha receptivitat per incorporar el, eli elen el procés de participació per elaborar la candidatura als, la Generalitat tanca la porta a ampliar a aquestes tres comarques la consulta prevista per a la primavera. La votació, insisteixen fonts de la Generalitat i relaten dirigents territorials consultats perque s'han reunit amb membres de l'executiu al llarg de les últimes setmanes,. Aquesta posició no només s'ha constatat en cites al més alt nivell -com la celebrada el 15 de febrer entre avançada per aquest diari -, sinó també entre alts càrrecs i representants territorials citats a Palau.Malgrat que el debat ha revifat després que la setmana passada s'aprovés al Parlament -amb els vots d'i de- una resolució per incloure les tres comarques en disputa al procés participatiu, fonts del Govern asseguren que a aquella trobada amb el president i els tres consellers es vaque l'àmbit de la consulta es circumscriuria a la vegueria de l'Alt Pirineu i l'Aran. "La consulta", insisteix també un dirigent territorial consultat. El missatge que es va traslladar en una altra trobada celebrada el 18 de febrer sobre la participació del Berguedà, el Ripollès -on ja hi ha hagut mobilitzacions ciutadanes- i el Solsonès és que s'establirà un "segon nivell" per tenir "incidència" a l'hora d'elaborar la candidatura. La fórmula serà unaen la qual s'hi incorporaran les capitals de comarca.El projecte de candidatura encara no està tancat i depèn, en bona mesura, del resultat de la consulta, que no té data però que se celebrarà a la primavera. L'arquitectura jurídica de la consulta està en mans del Departament d', que lidera Victòria Alsina, de Junts. "S'estan estudiant tots els encaixos possibles", va assenyalar Alsina el 9 de febrer al Parlament. Un dels consultats assenyala, però, que si s'incorporessin les tres comarques al cens, acabaria decidint més gent de fora del terreny on es faran els Jocs -Alt Pirineu i l'Aran- que no pas de dins.La cambra catalana va ser escenari, la setmana passada, d'una votació particular, perquè els diputats dels dos partits que formen part del Govern es van posicionar, de la mà dels comuns i de la CUP, a favor d'una moció en què s'insta el Govern aamb el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès la seva incorporació al procés participatiu sobre els Jocs. Fonts governamentals van atribuir els moviments a la "pressió" del grup parlamentari liderat per. Dirigents territorials assenyalen que Junts "ja hauria presentat" candidatura als Jocs, però que ERC es va fer forta amb la consulta. Aragonès insisteix que, si el projecte tira endavant, ha de serLa conveniència de celebrar o no els Jocs genera debat entre els republicans, que supediten el seu vot al projecte que finalment es posi sobre la taula. La secretària general adjunta d'ERC,, ha assegurat aquest dilluns que són partidaris de trobar unde les tres comarques dins del procés participatiu, però que aquesta fórmula no pot passar per "menystenir o ofegar" la veu dels ciutadans de l'Alt Pirineu i de l'Aran . Ras i curt: el pes de la decisió a la consulta ha de recaure sobre els seus habitants. També ha advertit també que el resultat ha de ser fàcil d'interpretar, ja que una votació amb un mecanisme de vot ponderat podria complicar encara més la decisió.Des de Junts subratllen que s'ha de tenir en compte també les tres comarques que s'estan reivindicant. La seva portaveu,, h a defensat aquest dilluns "no excloure" les comarques del Berguedà, el Ripollès i el Solsonès del procés de participació. "Estem buscant l'equilibri", ha indicat Artadi després de l'executiva de la formació en una roda de premsa en la qual també ha reclamat comptar amb "l'opinió" de tots els territoris implicats, especialment allà on s'hi puguin celebrar proves. "Entenem que algun rol han de tenir", ha ressaltat Artadi sobre aquestes tres comarques. Des del Govern insisteixen, però, que formar part del procés de participació no té per què suposar tenir dret a vot a la consulta, sinó, per exemple, ampliar la veu dels territoris a lesper definir el projecte.La interpretació dels, però, és que el que es va votar dijous passat al Parlament implica incorporar les tres comarques a la consulta. "Tot i que la proposta va ser aprovada amb els vots d’ERC i Junts, hem sentit veus d’aquests mateixos partits qüestionant el compliment del que ha estat la voluntat del Parlament", ha criticat el diputat d'En Comú Podem, contrari a la celebració dels Jocs. El dirigent ha criticat "l'opacitat, els tripijocs polítics i la improvisació" amb la qual considera que s'està gestionant la candidatura i, tot burxant en el debat intern a ERC, ha emplaçat els republicans a fersi realment estan "convençuts" amb aquest projecte.

