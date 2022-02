La FIFA i la UEFA expulsen Rússia i els seus equips del futbol mundial

Altres notícies que et poden interessar

i els seus equips de futbol han estat expulsats del futbol internacional. Així ho han decidit lai la, que s'han retractat de la decisió que només prohibia disputar partits en territori rus i sense ni nom, ni bandera ni himne del país. Finalment, però, els organismes presidits respectivament perhan optat per una expulsió històrica.Les conseqüències més immediates afecten la selecció russa de futbol i a l'. En el primer cas, el combinat nacional havia de jugar contrad'aquí a un mes en la repesca per a classificar-se per al Mundial de, que se celebrarà a finals d'any. Els polonesos s'havien negat a jugar el partit mentre es mantingués la guerra a Ucraïna, i, tot i que encara no s'ha confirmat, tot sembla indicar que avançaran a la següent fase, ara que Rússia no serà el rival.Pel que fa a l'equip de Moscou, era l'únic que seguia viu en les competicions europees, i més concretament, a l'. S'havia d'enfrontar contra elen la mateixa fase de la competició en la qual també hi ha el. Els alemanys, de la mateixa manera que passava en el cas de les seleccions, sembla que passarà de fase sense haver de competir.Tot plegat passa després de les pressions de seleccions i clubs que demanaven aïllar Rússia arran de la invasió d', també com Polònia, ja havien anunciat que no jugarien contra la selecció russa. Precisament el risc de baixes i de boicot a la gran cita mundialista ha estat l'argument de la FIFA per justificar l'expulsió russa. En el món del futbol, la UEFA també va traslladar la seu de la final de lade, on s'havia de disputar inicialment, fins aAquest mateix dimarts hi ha hagut més expulsions de Rússia al món de l'esport. L'ha decidit "suspendre la participació", i, per tant, expulsar de la competició al CSKA de Moscou, l'UNICS Kazan i el Zenit de Sant Petersburg. A més, de l', la segona competició europea, també en queda exclòs el Lokomotiv Kuban Krasnodar. Tots els partits que s'han jugat i que s'haurien d'haver jugat contra equips russos queden anul·lats perquè no hi hagi afectació en la classificació de la lliga.​​​​​

