Borrell s'agafa a la crisi a Ucraïna per passar comptes amb Puigdemont

, alt representant de la diplomàcia europea, ha tornat a protagonitzar unes declaracions polèmiques relacionades amb la guerra a. En una roda de premsa des de Brussel·les, ha fet aquesta valoració sobre, president ucraïnès: "Gràcies a Déu, no és un d'aquells líders que fuig amagant-se en un cotxe". Aquesta frase es pot interpretar com un missatge implícit dirigit a, que al llibre La crisi catalana. Una oportunitat per a Europa (La Campana), escrit amb el periodista belga va explicar que havia sortit de Catalunya en direcció a Brussel·les amb cotxe un cop declarada la independència a finals d'octubre del 2017."Alguns mitjans diran que vaig anar de Catalunya fins a l'aeroport de Marsella dins del maleter del cotxe de la meva dona. Això és ridícul", indicava Puigdemont en aquest llibre, publicat el setembre del 2018. Quins detalls més aportava l'expresident de lai líder de? "La meva dona no va tocar el seu cotxe per res i jo no m'he ficat mai en cap maleter. Em vaig asseure al cotxe i vaig viatjar per França amb tota normalitat, fins arribar a Bèlgica. Tampoc vaig agafar cap avió a Marsella, com es va insinuar. És increïble que la gent s'inventi coses així; això demostra el nivell de degradació de la premsa a Espanya", ressaltava Puigdemont en aquell volum, en el qual detalla que va passar per França, després per Luxemburg i, des d'aquí, va entrar aBorrell, que la tardor del 2017 es va manifestar al costat dei va ser protagonista de les mobilitzacions constitucionalistes, no ha amagat mai les seves antipaties cap a Puigdemont. Junts, de fet, ha aprofitat la roda de premsa setmanal posterior a l'executiva del partit ha demanat el seu relleu com a alt responsable de la diplomàcia europea pel tuit que va fer sobre les sancions a, finalment esborrat, en el qual pronosticava que s'haurien acabat les "compres a Milà" i les "festes a Saint-Tropez" per als magnats del país.​​​​​

