Apareixen fotos de dones mig nues al perfil d'Instagram de l'Estat Major de Defensa

El perfil d'de l'del govern espanyol (Emad) ha aparegut aquest dimarts amb unes imatges poc habituals. Vuit fotografies han estat publicades de cop, i en totes elles hi apareixia una dona amb roba interior. També es veia a la mateixa dona amb filtres de Snapchat i mostrant els pits.L'executiu espanyol ha confirmat que es tracta d'undel compte, i que juntament ambja han treballat per a solucionar el problema. El compte, que té més de 40.000 seguidors, s'hauria recuperat dues hores després des que s'ha detectat l'atac informàtic. Ara, els serveis informàtics intentaran identificar l', una tasca més complicada.L'anècdota es produeix en el context de la guerra aen un compte que precisament dedica la major part de la seva activitat a difondre la labor de lesde l'Estat, entre les quals hi ha missions permanents en el marc de l'o accions de vigilància a, les Illesi les​​​​​

