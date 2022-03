Rússia i l'esport, una relació convulsa que la guerra ha acabat de trencar

Els magnats russos i la seva mà a l'esport

Roman Abramovich, amb l'última Champions que va guanyar el Chelsea Foto: Europa Press

Esportistes russos contra la guerra

El món de l'esport busca des de l'esclat de la guerra ala forma d'aïllari els seus esportistes. El(COI) ha recomanat no convidar esportistes russos i bielorussos a les competicions, mentre que la FIFA, la UEFA i l'Eurolliga de bàsquet han expulsat els combinats del país presidit perde la competició. La final de la Champions League s'ha traslladat de Sant Petersburg a París i el gran premi dede Formula 1, a Sochi, s'ha cancel·lat.Les suspensions, els boicots i les expulsions es compten per desenes aquests dies, però la realitat és que la relació entre Rússia i el món de l'esport ja estava molt tocada abans de l'esclat de la guerra arran de la invasió d'. Fa gairebé dos anys, l'(AMA) va sancionar el país per dopatge. Per altra banda, això sí, els diners russos no eren incompatibles amb l'ètica esportiva quan només fa quatre anys el país va acollir el mundial de futbol.Però fent referència a la sanció, que encara està en vigor i que ara segur que tindrà una aplicació diferent, era molt més lleugera que les últimes decisions que s'estan prenent. El(TAS) permetia als esportistes russos competir però sense cap tret identificador del país. Ni nom, ni himne ni bandera russa podia representar cap esportista. I així havia de ser, teòricament, fins a finals d'any.La causa per la qual es va condemnar a Rússia va ser per haver manipulat la base de dades esportives del Laboratori de Moscou. La sentència del TAS per dopatge també obligava a l'(RUSADA) a pagar 1,27 milions de dòlars a l'AMA per costejar les investigacions. Les relacions entre les organitzacions de l'esport i Rússia ja van quedar tocades i, amb la guerra, s'han acabat de trencar.D'aquí, doncs, que alscelebrats el 2021 -un any tard a causa de la pandèmia- els esportistes russos comptessin sota la bandera i el nom de ROC, les sigles del Comitè Olímpic Rus en anglès. Un altre exemple:, pilot rus de Formula 1 -que també ha perdut el seu lloc a la competició arran dels negocis del seu pare amb Putin-, competia sota una bandera blanca amb les lletres RAF en negre, les sigles de la Federació Russa d'Automobilisme en anglès.Probablement l'últim escull rus que queda per apartar del món de l'esport siguin els oligarques. En el món de l'esport n'hi ha dos amb molt de pes: el propietari del Chelsea,, i el propietari del Mònaco,, a més del gegant del gas rus,En el cas d'Abramovich, un dels homes més poderosos de l'entorn de Putin, es va apartar voluntàriament i de forma temporal va cedir l'administració dela la fundació del club. Va ser un mecanisme per a salvaguardar la seva continuïtat a l'espera d'una solució del conflicte, però finalment s'ha vist obligat a vendre per no posar en risc el club davant les sancions imposades. Curiosament, Ucraïna ha proposat el magnat rus com aEl cas del propietari delés diferent. Rybolovlev no és un empresari de l'entorn de Putin, però el seu negoci futbolístic aes podria veure afectat igualment. El principat va ser un dels últims països europeus en unir-se a lescontra Rússia, aquesta mateixa setmana. L'amo de l'equip, que juga a la lliga francesa, encara no ha pres cap acció per assegurar-se la viabilitat del projecte.L'última de les grans empreses vinculades al futbol que ha hagut de fer les maletes del continent ha estat Gazprom. El gegant rus del gas ha perdut el patrocini amb lai l'històric acord amb els alemanys del. A més, també ha hagut de trencar la relació amb un equip de segona categoria delen ruta.Més enllà de Gazprom, l'aerolínia russa Aeroflot ha perdut el patrocini, i també els vols, del Manchester United. L'equip anglès va decidir trencar relacions amb l'empresa, que de tota manera ha de deixar d'operar en terres britàniques per la decisió del govern dede tancar l'espai aeri a avions russos. Un altre cas és el del bac rus, que s'ha quedat sense el patrocini de l'i del gran premi de Rússia deMentre els grans magnats de l'entorn de Putin li han mantingut suport i s'han resignat a abandonar els seus negocis ao als, alguns dels esportistes russos més importants del planeta han fet el gest valent d'alçar la veu contra la guerra i la invasió d'Ucraïna.Potser la veu més popular en aquest sentit ha estat el tenista, número set del món, que en acabar un partit amb victòria, en la típica escena de firmar a la càmera, va escriure un missatge molt clar: "No a la guerra, per favor"., futbolista de l'també va entonar el mateix missatge.En el mateix sentit es va pronunciar el millor jugador rus d'hoquei gel,: "No més guerres. No importa qui hi sigui, estem en un món en el qual hem de viure en pau", va demanar el jugador delsdels Estats Units. El ciclista rustambé es va oposar al conflicte i va recordar que "la majoria dels russos volem la pau". Per això, va demanar que ningú fos "diana de l'odi" per motiu de la seva nacionalitat.Són personalitats russes del món de l'esport que han aixecat la veu de forma desinteressada, ja que cap d'ells, a nivell individual, s'ha vist afectat de moment per lesimposades davant la invasió d'Ucraïna. Per què pot servir que facin pública la seva oposició a la guerra? "A Putin li importa molt l'opinió deli si aquestes personalitats es posicionen contra la guerra, potser la població faci el mateix", explicava una font delen una entrevista recent a l'Agència France Presse.​​​​​

