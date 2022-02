Luz de Gas no servirà vodka rus «en solidaritat amb el poble ucraïnès»

Altres notícies que et poden interessar

La sala barceloninavol solidaritzar-se amb les víctimes de la guerra que ha iniciat el règim de Vladímir Putin i se suma a la condemna internacional. En aquest context, ha anunciat que a les barres de la discoteca els usuaris trobaran un cartell on podran llegir: ", en aquest establiment no vendrem vodka rus”."Els que vulguin consumir aquest producte tindran una àmplia oferta de marques sueques, franceses i poloneses", ha afegit en un comunicat. D'aquesta manera la sala barcelonina ha assenyalat que fa la seva "que s’estan desplegant a tota Europa per l’agressió a la sobirania d’Ucraïna".​​​​​

