El raper ucraïnès que deixa la música per defensar el país

Трішки мотивації від лідера гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка 🇺🇦 pic.twitter.com/VQFdRjahGF — ВОЇНИ УКРАЇНИ🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) February 28, 2022

Altres notícies que et poden interessar

. Aquestes són les paraules que el conegutucraïnèsva pronunciar divendres en una entrevista a Euronews. Arran de l'esclat de la guerra el passat dijous, el músic no ha dubtat en respondre a la crida del president del país, Volodímir Zelenski, i"Porto els meus fills a una casa segura, la dels avis, i després retornaré per seguir les instruccions del govern i, si és necessari, agafaré la meva pistola i aniré a lluitar pel meu país", va dir. Khlyvnyuk, vocalista del grup de funk BoomBox també va dir queTots dos bàndols, Rússia i Ucraïna, fan ús de propaganda per estimular la població. El músic s'ha convertit amb uni lesno han dubtat en distribuir unon es veual centre de Kíev.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor