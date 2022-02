​«El meu cor és a Ucraïna, però no hi tornaré perquè és massa perillós»

Una trentena de refugiats a Vic

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, reunida amb la quinzena d'ucraïnesos que acull l'alberg de Vic des de diumenge. Foto: ACN

Un fort vincle entre Osona i Ucraïna

i la seva xicota Marina, de lade, van venir a Barcelona a passar deu dies de vacances. Poc es pensaven que durant aquesta estada esclatés unaal seu país. Havien de marxar el 3 de març, però van cancel·lar-los el vol. Van quedar atrapats ai han acabat allotjats a l', amb una desena de persones més.Pateix molt per la seva família, amb qui està connectat. "amb la seva família", relata. També parla de la seva mare: "Continua a Zaporíjia perquè diu que". A més de parlar dia sí, dia també amb els seus familiars, segueix atentament les notícies "les 24 hores al dia".Tot ha canviat a la seva ciutat. "Ara els meus fabriquenv i el govern ha donatperquè no entri l'exèrcit rus", relata el jove, cosa que considera. Per tot això, no sap què fer. "perquè és molt perillós", lamenta el jove. "Vaig marxar i sento que no puc tornar-hi", afegeix, mentre reitera: "".En la mateixa situació es trobeni el seu xicot, de Kíev. "No esperàvem quecomencés una guerra contra Ucraïna", explica la jove, relatant que van cancel·lar-los el vol i van quedar atrapats aquí. Per a la parella és "" estar aquí, mentre els seus familiars estan allà, en guerra. També tenen el dubte de tornar: "No sabem si serem útils i tot és molt perillós". "L'únic que podem fer és. Han de saber que tot el món està amb ells", ha afegit.Tots quatre joves han volgut expressar el seu. Tant a la comunitat ucraïnesa com el Govern, de la Generalitat i de la ciutat. De fet, quan l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, s'ha acomiadat d'ells, una de les joves l'ha abraçada fortament per mostrar-li el seu agraïment.L'alberg de Vic acull actualmenti preveu acollir-ne 32. Així ho ha explicat la consellera de Drets Socials,. En coordinació amb el consolat general d'Ucraïna, des de Catalunya s'ha ofert quatre(Xanascat).Quan va esclatar la guerra, a Catalunya hi havia 134 persones de nacionalitat ucraïnesa. "Estaven a Catalunya de viatge o de manera temporal", ha explicat la consellera. Està previst que, a més dels 32 de l'alberg de Vic, 96 vagin al dei 6 al de l'. De moment, n'hi ha 55 a Coma-ruga i 14 a Vic.En la primera presa de contacte, Cervera ha apuntat que els acollits estan "molt preocupats" i no saben si demanaran l'asil. "Tenen el dubte de quedar-se o marxar perquè la situació és i continuarà sent complexa", ha afegit. Mentrestant, "" i el Govern treballa per afrontar els diversos escenaris per si s'allarga la situació, com l'dels menors d'edat oEn aquest mateix sentit s'ha pronunciat l'alcaldessa Anna Erra: "i posarem a disposició tots els serveis que necessitin perquè passin aquest tràngol de la millor manera possible". Aquest dilluns han fet la primera presa de contacte i demà s'hi tornaran a reunir.Erra també ha explicat que els posaran. Hi ha una setantena de persones d'aquesta nacionalitat. "És important que puguin tenir-hi contacte i punts de connexió", ha reiterat.De fet, des de fa molt temps quei Ucraïna tenen un vincle. Des del 1997, l'ONGha acollit prop de 2.000 nens a la comarca de la zona de Txernòbil, arran de l'explosió de la central nuclear. En aquest nou escenari,l, de l'associació, explica que moltes d'aquestes famílies estan venint cap aquí. "", subratlla.L'entitat ha comptabilitzat que una desena de famílies han passat la frontera i que una desena més ho estan provant. "N'hi ha que no poden sortir perquè a la seva zona hi ha conflicte", afirma. Per tot plegat, moltes de les famílies ja s'han ofert per acollir els nens que han tingut al llarg dels anys i ara també les seves famílies. "", alerta Pujol.​​​​​

