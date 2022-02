La petita «Ucraïna catalana» es mobilitza per enviar ajuda humanitària

La família ucraïnesa arribada a Guissona Foto: ACN

De totes les manifestacions en contra de la guerra que s’han celebrat en els darrers dies a la demarcació de Lleida, una ha pres especial significat, la de. Und’aquest municipi de la Segarra de poc més de 7.000 habitants són originaris d’Ucraïna, de manera que la preocupació pel conflicte bèl·lic ha calat intensament en els carrers de la localitat.Mig miler de persones es van mobilitzar el passat dijous juntament amb representants de lesque conviuen al poble, que van mostrar el seu suport a la comunitat ucraïnesa. L’himne del país que està essent atacat per Vladímir Putinva ressonar a la plaça guissonenca, on es va fer prèviament un minut de silenci a petició de l’alcalde,, que considera que d’aquesta manera s’enviava un missatge de rebuig a la guerra.Ars ha mantingut en les darreres hores una reunió amb la consellera d’Acció Exterior de la Generalitat,, a qui li ha transmès la principal preocupació dels seus conciutadans ucraïnesos, que és la de fer arribaral seu país d’origen. Molts hi tenen allà amics i familiars, de manera que els dubtes sobre l’enviament de material de suport és motiu de desassossec. El batlle assegura que s’han obert contactes ambi amb lade Guissona per estudiar la possibilitat de contractar un avió d’ajuda humanitària. En aquest sentit, apunta que en les pròximes hores es farà una reunió amb veïns per encetar una campanya de suport econòmic.Per la seva banda, l'arquebisbe de la Seu d’Urgell,, es va reunir al municipi amb la comunitat grecocatòlica i ortodoxa ucraïnesa. En aquest context, va prometre ajuda a través de Càritas Diocesana i Andorrana per als damnificats i, quan convingui, per als refugiats.La localitat ha rebut aquest cap de setmana la primera. Es tracta d'una dona ucraïnesa, l'Uliana, de 32 anys i els tres fills de 6, 8 i 11 van arribar dissabte al municipi on viu la seva cunyada, germana del marit. Ell, de 42 anys, s'ha quedat a la seva ciutat,, i, en una videotrucada amb la família, explica que estan muntant campaments ii que estan "en alerta" i "".La dona i els tres nens van fugir d'Ucraïna quan va esclatar la guerra. L'Uliana declara que van aconseguirper arribar fins a la frontera amb Polònia. Van estar 16 hores per recórrer 100 quilòmetres i després 6 hores més per travessar la frontera i poder agafar un avió fins a Girona. "El que he vist és horrorós. Famílies que volien marxar, però no tenien bitllet", detalla encara en estat de xoc.​​​​​

