ERC defensa que s'ha de prioritzar l'Alt Pirineu i l'Aran per decidir sobre els Jocs d'Hivern

considera que el procés per decidir si s'han de celebrar elsa Catalunya ha dela veu de l'i l', el territori més directament afectat per la candidatura. Els republicans afegeixen així lletra petita a la votació que es va produir el dijous passat al Parlament , quanvan anar de la mà delsi de laper aprovar un text en el qual es defensava consensuar una fórmula perquè també puguin dir la seva el, eli elLa secretària general adjunta d'ERC,, ha precisat aquest dilluns que el compromís del Govern és circumscriure la consulta a l'Alt Pirineu i l'Aran i que, a partir d'aquí, consideren que les altres tres comarquesen el procés. Tot i això, ha insistit que el mecanisme que s'acordi no pot suposar "un ofec o" de la veu dels territoris més afectats."Volem escoltar tothom, han de poder participar tots, però sense menystenir l'Alt Pirineu i l'Aran", ha insistit Vilalta, que considera que els altres tres territoris han de trobara l'hora d'escoltar quina és la seva opinió sobre la candidatura. Preguntada per si caldria explorar fórmules de vot ponderat, Vilalta ha respost que el resultat ha de poder ser fàcil d'interpretar i, per tant,a la presa de decisió.Aquest dilluns, els comuns han emplaçat els republicans a atendre l'aprovació que va fer el Parlament, que segons la seva interpretació suposa incloure el Solsonès, el Berguedà i el Ripollès a la consulta. "Volem expressar la nostra preocupació perquè, tot i que la proposta va ser aprovada amb els vots d’ERC i Junts, hem sentit veus d’aquests mateixos partits qüestionant el compliment del que ha estat la voluntat del Parlament", ha assegurat el diputat d'En Comú Podem. El dirigent ha criticat "l'opacitat, els tripijocs polítics i la improvisació" amb la qual s'està gestionant la candidatura."El Govern té tot el dret de món a voler ser recordat com el Govern dels macroprojectes fracassats, però el que no pot fer és saltar-se elque l’únic que està demanant és que els territoris afectats pels Jocs d’Hivern puguin votar", ha insistit Cid, que ha emplaçat els republicans a fersi realment estan "convençuts" amb aquest projecte.

