La retirada de mascaretes en interiors, «tres setmanes o un mes» després que a les escoles

El conseller de Salut,, proposarà aquest dimecres al consell interterritorial de Salut la retirada de lesa les escoles ja i està convençut que "es tirarà endavant" perquè "persuadiran" les altres comunitats, segons ha detallat en una entrevista a la Xarxa d'Emissores Locals.Argimon ha defensat que "unes tres setmanes o un mes després" es podrà aixecar la mesura de protecció per a la resta de la ciutadania, que ara s'ha de cobrir nas i boca de forma obligatòria en espais interiors. Ara bé, el conseller és partidari de, on "actualment la recomanaria", i també per a les persones "fràgils" en interiors i aglomeracions.El conseller havia defensat que es poguessin retirar les mascaretes de les aules aquest 28 de febrer, com recomanaven els pediatres, però no va poder plantejar-ho perquè es va anul·lar la reunió dels departaments de Salut de les autonomies amb el Ministeri de Sanitat.​​​​​​​​​

