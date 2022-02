Espanya enviarà més tropes a la frontera amb Rússia

Altres notícies que et poden interessar

La ministra de Defensa,ha anunciat aquest dilluns queper tal de demostrar que l'OTAN "no accepta amenaces" i condemna la "invasió" d'Ucraïna."Pròximament, tindran notícies", ha dit Robles,i fent referència a laque se celebra aquest dilluns. Amb tot, la ministra de Defensa ha garantit que Espanya formarà part del reforç de les fronteres de l'Aliança Atlàntica amb Rússia. "La posició de l'OTAN és reforçar les fronteres dels països aliats", ha dit.Tot i que no ha detallat l'aportació que farà l'estat espanyol, Robles ha apuntat que es tractarà d'undels contingents ja desplegats a l'est d'Europa. Actualment, Espanya compta amb unsdesplegats en missions de l'OTAN a la frontera amb Rússia.La ministra de Defensa també ha denunciat quepel president de Rússia, Vladímir Putin, i Ucraïna està "resistint heroicament" l'agressió. Així, ha subratllat que ni l'OTAN ni la UE poden restar callades i hi ha d'haver una​​​​​

