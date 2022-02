El president d'Ucraïna demana «l'ingrés immediat» a la Unió Europea

La Comissió Europea veu "important" el posicionament d'Ucraïna

El president d'Ucraïna,, ha demanat "l'ingrés immediat" a la Unió Europea. En un discurs gravat, Zelenski ha reclamat aquest dilluns l'entrada al club europeu amb "un procediment especial". "", ha dit. Zelenski defensa que l'objectiu dels ucraïnesos és "estar amb tots els europeus" en "igualtat de condicions".El president d'Ucraïna ha formulat aquesta petició coincidint amb l'inici de les converses de pau amb. En el cinquè dia de la invasió russa del país, una delegació d'Ucraïna ha arribat aquest matí a la frontera ambi buscarà pactar amb els representants del Kremlin "uni la retirada de les tropes russes".Laté un procés per gestionar l'entrada de nous estats membres que normalment comporta anys de preparatius per alinear el país candidat als estàndards europeus. Per entrar es demana que hi hagi "institucions estables que garanteixin" i una economia de mercat "que funcioni", entre altres requisits.Actualment, hi haa la UE que fa més d'una dècada que ho van demanar: Turquia (1987), Macedònia del Nord (2004), Montenegro (2008), Albània (2009) i Sèrbia (2009). L'últim país que va entrar a la UE va ser Croàcia el 2013.Brussel·les diu que el govern ucraïnès no ha demanat formalment l'entrada a la Unió Europea. "Hem escoltat la seva petició, és una declaració important", ha dit el portaveu de la Comissió Europea,, sobre el discurs del president ucraïnès. De totes maneres, des de l'executiu europeu recorden que una petició d'aquest tipus s'hauria de traslladar al Consell de la UE, no a la Comissió.

