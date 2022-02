Russia Today: així és el «coll de la serp» en què Putin gasta més de 300 milions l'any

«Operació militar»: la deformació del llenguatge d'RT per informar sobre la guerra

La seu d'RT a Moscou Foto: Viquipèdia Commons

Una imatge d'RT en Español, davant les declaracions de Peskov de divendres sobre la invasió Foto: Russia Today

Com funciona Russia Today i d'on prové el seu finançament?

El paper d'Inna Afinogenova, a «RT en Español»

Del fanatisme a la barbàrie només hi ha un sol pas, afirmava Diderot. I en una guerra, en ple segle XXI, el caos informatiu en un món de xarxes socials i propaganda escenifica la barbàrie, dona peu a les mentides i mostra un enfrontament de relats entre l'Oest i l'Est d'Europa. En aquesta situació, la UE ha prohibit les emissions de dues cadenes de televisió russes en conseqüència de la guerra a Ucraïna., mitjans adscrits al finançament directe del Kremlin i que tenen, són els primers mitjans afectats pel conflicte en el marc de lesLes seves filials també es veuran afectades per aquesta mesura, encara que no s'hagi determinat quin serà el procediment per aturar-les (ni si també es veuran afectades les pàgines web i les seves xarxes socials). Lluny d'aturar les hostilitats,contra Ucraïna. Aquest dilluns, però, a la frontera amb Bielorússia, delegacions dels dos bàndols s'han reunit per primer cop per temptejar la fi de la guerra.La prohibició de les emissions televisives dels dos canals russos per part de la UE -que, a Catalunya, ha estat criticada per alguns periodistes, però no per associacions del sector- estableix un precedent contra la premsa, en aquest cas lligada de manera directa al Kremlin. L'Alt Mandatari de la UE,, es va mostrar contundent contra els dos canals quan es va anunciar el seu tancament, diumenge al vespre: "Avui prenem una decisió important per acabar amb la manipulació d'RT i Sputnik.", va dir., presidenta de la Comissió Europea, va assegurar que amb aquesta mesura "ja no podran difondre les seves mentides per justificar la guerra de Putin i sembrar la divisió a la nostra Unió". "Estem desenvolupant eines per prohibir la seva desinformació tòxica i perjudicial a Europa", va sentenciar.Ni Russia Today ni Sputnik s'han tallat un pèl a l'hora de valorar la prohibició d'emetre en territori rus. En editorials i diverses peces, els dos mitjans carreguen contra la UE i enarboren el missatge conjunt que tot plegat "". "Quina relació tenim nosaltres amb la decisió del president de fer aquesta operació? No ho sé. És clar que, independent de si nosaltres emetem o no, l'operació seguirà", ha explicat la directora d'RT,, en un comunicat. I aquestes declaracions són clau, perquè escenifiquen. Tots dos mitjans, però, amenacen les autoritats europees i asseguren que "trobaran la manera de connectar amb el seu públic". Per part de la UE, caldrà veure com asseguren el tancament de les emissions i quin abast tindrà, tant a Internet com als canals de Telegram, YouTube o a les xarxes. A Telegram, per exemple, el canal en castellà té més de 100.000 seguidors.Eufemismes, símils i sinònims.i ni tan sols d'una ocupació a Ucraïna, des de l'inici de les hostilitats dijous. La cobertura de Russia Today, la més extensiva i la que té major influència en els països de l'oest d'Europa, aglutina les declaracions i les opinions de tots dos bàndols, a més de les informacions que apareixen delso, fins i tot, del govern de. Ho fa, però, des de la visió del govern de Putin. Això és el que ha fet pujar la mosca al nas a les autoritats de la Unió Europea, que a la pràctica han pres mesures de qui està en una situació de guerra."Què està passant després de" és un dels missatges principals amb els símils sobre l'ocupació que es poden llegir en múltiples actualitzacions per part dels canals de comunicació d'RT. Des de fa setmanes, com es pot comprovar en tots els seus serveis, emeten els missatges del Kremlin sobre "les agressions" ucraïneses a la zona del Donbass, l'argument que el govern de Zelenski "protegeix nazis" o que, en cap cas, des del govern de Putin es parla d'una guerra o d'un atac contra la sobirania d'Ucraïna.de les filials del mitjà de comunicació rus, gràcies al seu abast a l'estat espanyol i a tots els països de Llatinoamèrica. En aquest continent hi ha trobat complicitats després de la prohibició de la UE, des d'on s'ha criticat "la censura de mitjans"., coneguts per la seva manca de legitimitat democràtica o protecció de la llibertat de premsa.Russia Today és un mitjà de comunicació deperò que depèn exclusivament del finançament del Kremlin.per ordre del govern de Putin, la seva fundació tenia un objectiu molt concret: modificar l'opinió que la comunitat internacional tenia sobre Rússia. L'empresa va rebre el suport de la que va ser l'agència de comunicació pública més important de la Unió Soviètica,, creada el 1941 i dissolta el 2013 davant l'auge de les altres cadenes russes. Aquest gegant de la comunicació va ser l'encarregada de donar el suport necessari, des d'on es va vertebrar el conglomerat de canals i filials de Russia Today.Amb més de 2.000 professionals només en corresponsalies i redaccions a l'estranger, des del 2007 es va expandir a tot el planeta per tal de poder "apropar la visió real de Rússia" per trencar amb la que ells anomenaven l'associació que es feia amb el seu país des de la comunitat internacional:. Des de fa 17 anys que el mitjà de comunicació és dirigit per Margarita Simonián, queSimonián no només és redactora en cap (i directora d'RT): també ho és d'Spútnik i de, l'agència de comunicació russa de caràcter internacional que va absorbir RIA Novosti.El punt clau del control de Russia Today és el finançament: segons les darreres informacions publicades, que daten del 2015, el mitjà ha rebut centenars de milers de milions de rubles per part dels pressupostos del govern rus. Amb una mitjana de 300 milions d'euros anuals,destinats al canal RT. Un estudi conjunt de diverses universitats va determinar que el 80% del pressupost que rep el mitjà està destinat a totes les delegacions internacionals que tenen repartides pel món. Només en espanyol,En total té 21 oficines en 16 països.Una de les figures més reconegudes a Catalunya és, qui va ser una de les informadores amb més rellevància del canal rus en parla hispana. Ara, dirigeix i presenta el programa, des de Moscou, en un espai d'informació política i social d'actualitat, fortament lligat a RT. Coneguda per les seves píndoles i informacions en format de vídeo,En especial, va ser molt contundent contra l'anterior subdirector d'El País,, a qui li va dedicar diversos vídeos i articles. RT en Español no és només un mitjà de comunicació d'informació política. A través de molts vídeos, successos, imatges impactants i cobertura internacional, ha guanyat milions de seguidors a Twitter, Instagram i YouTube.

